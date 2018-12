"Nữ thần học đường" và những sao nữ xinh đẹp bị ghét ở showbiz Nhật

1. Hirose Suzu: Nữ diễn viên sinh năm 1998 được mệnh danh là "nữ thần học đường" của Nhật Bản bởi ngoại hình trong trẻo, xinh đẹp cùng vẻ trẻ trung của mình. Sau 5 năm đóng phim, cô gái 20 tuổi đã góp mặt trong khoảng 10 bộ phim dưới bộ đồng phục học sinh. Hirose Suzu còn được xem là "viên ngọc quý" của làng điện ảnh xứ Phù Tang bởi khả năng diễn xuất tốt trong một số bộ phim chất lượng như The Third Murder, Our Litte Sisters Your Lie in April. Tuy nhiên, Suzu bất ngờ lại là người đứng đầu danh sách sao nữ bị ghét nhất Nhật Bản, được bầu chọn bởi đa số phụ nữ. Hầu hết lý do được đưa ra đều cho rằng phần lớn các vai diễn của cô đều được ưu ái nhờ ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung. 2. Tsuchiya Tao: Ngôi sao 23 tuổi từng khiến nhiều người ghen tỵ khi có cơ hội hợp tác với hàng loạt mỹ nam điển trai trong J-biz như Yamazaki Kento, Takeru Satoh, Kamenashi Kazuya. Cô là nữ diễn viên truyền hình có tiếng và thường xuyên góp mặt trong những bộ phim tình cảm học đường, thanh xuân. Lý do khiến Tsuchiya bị nhiều người bỏ phiếu ghét lại xuất phát từ gương mặt có phần tròn trĩnh cùng diễn xuất một màu. 3. Yoshioka Riho: Yoshioka Riho sinh năm 1993, nổi đình đám với biệt danh "Tiên nữ tắm suối" qua một bộ ảnh nóng bỏng. Dù có gương mặt trong sáng nhưng Riho lại nổi tiếng là một trong những sao nữ bốc lửa của Nhật Bản. Cô từng tham gia một số bộ phim truyền hình như Star Sand, Happy Wedding hay Akegarasu. Điều khiến người đẹp 25 tuổi không được lòng số đông bởi nhiều lần ăn mặc hở hang quá đà cùng diễn xuất nhạt nhòa. 4. Sakurai Hinako: Nữ diễn viên 21 tuổi thường gắn bó với hình mẫu nữ sinh trong sáng. Cô nổi tiếng nhất với bộ phim học đường Marmalade Boy. Tuy nhiên, với khuôn mặt có phần già dặn hơn tuổi, cô gặp khó khăn trong việc thay đổi hình ảnh của bản thân. Nhận xét về nữ diễn viên này, đa số khán giả Nhật Bản đều cho rằng cô quá an toàn và có phần giả tạo với những nụ cười thường trực trên phim. 5. Nikaido Fumi: Dù không sở hữu nhan sắc quá rực rỡ nhưng Nikaido Fumi vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh đắt giá. Cô sở hữu gia tài đồ sộ hơn 40 bộ phim điện ảnh, truyền hình. Lối diễn xuất chân thực mộc mạc đầy lôi cuốn đã giúp cô nàng 9X này giành được giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Venice lần thứ 68 với vai diễn trong phim Himizu (2011). Cô cũng được tạp chí Variety bình chọn là Ngôi sao triển vọng quốc tế. Tuy nhiên nữ diễn viên sinh năm 1994 lại bị ghét chỉ vì những vai diễn "quá đàn ông" trên phim. 6. Ikeda Elaiza: Ikeda Elaiza mang trong mình hai dòng máu Nhật và Tây Ban Nha, giúp cô có được ngoại hình như búp bê. Tuy nhiên cô thường bị mất điểm trong mắt khán giả vì tính tình ngang ngạnh và bất cần. Sắp tới, cô góp mặt trong phiên bản remake Tháng năm rực rỡ của Nhật Bản với vai Bok Hee (bản Hàn Quốc) và Khổng Tú Quỳnh (bản Việt Nam). 7. Morikawa Aoi: "Cô này dính nhiều tin đồn hẹn hò lắm, là kiểu phụ nữ lăng nhăng", một độc giả bình luận về Morikawa Aoi. Dù có diễn xuất đa dạng và góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình nhưng cô lại không được lòng khán giả bởi nhiều scandal liên quan đến chuyện tình ái. 8. Arimura Kasumi: Nữ diễn viên 25 tuổi là một trong những ngôi sao đang thăng tiến nhanh chóng của điện ảnh xứ hoa anh đào. Cô góp mặt trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng và gặt hái được các giải thưởng diễn xuất quan trọng như Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản cho Ngôi sao triển vọng năm 2016, giải ngôi sao châu Á tại LHP Busan (2017), giải Tokyo Sports hạng mục nữ chính xuất sắc qua bộ phim Narratage (2018). Với thành tích dày cộm nhưng có vẻ Kasumi lại khiến không ít người khó chịu vì thường xuyên nhận những vai diễn quá già dặn với cô. 9. Hirose Alice: Chị gái của "nữ thần học đường" Hirose Suzu cũng góp mặt trong danh sách này. Sự nghiệp diễn xuất của Alice lại không được đa dạng và thành công như em gái. Nhiều khán giả không thích Hirose Alice vì cô trông quá chững chạc so với độ tuổi 23. 10. Komatsu Nana: Sinh năm 1996, Komatsu Nana nổi lên nhanh chóng sau khi bị đồn là bạn gái của nam ca sĩ Kpop G-Dragon (nhóm Big Bang). Xuất thân là người mẫu nên khi chuyển sang đóng phim, Nana nhận phải nhiều lời phàn nàn về diễn xuất vì "đóng quá nhiều phim mà chẳng có vai nào đáng xem". Năm 2016, cô góp mặt với một vai nhỏ trong bộ phim của Hollywood - Silence (2016).

