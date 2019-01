Nữ DJ bị khách chuốc chất kích thích bất ngờ nhận giải "khủng"

Giải thưởng “Global Gaia Awards 2018” lần thứ 11 vừa được tổ chức tại Hàn Quốc. Đây là giải thưởng thường niên dành cho những nghệ sĩ châu Á có nhiều đóng góp cho xã hội. Đại diện Việt Nam năm nay là nữ DJ Sunny My (Đặng Diễm My, sinh năm 1995, quê Kiên Giang), cô được vinh danh ở hạng mục “Nghệ sĩ vì cộng đồng”.



DJ Sunny My nhận giải thưởng tại Hàn Quốc.

Sunny hiện là gương mặt DJ mới nổi tại TP.HCM. Cô từng lọt vào top 5 cuộc thi Miss DJ 2015 (cuộc thi tìm kiếm các tài năng DJ trẻ), tham gia nhiều sự kiện âm nhạc ngoài trời cùng các tên tuổi lớn trong Vpop.

Về cảm xúc khi được ban tổ chức Hàn Quốc gửi giấy mời nhận giải, nữ DJ cho biết cô khá bất ngờ và còn không tin đó là sự thật. Cơ duyên giúp 9X được vinh danh là trong các lần lưu diễn trong và ngoài nước, cô thường kết hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Dù các chương trình không mang tầm cỡ lớn nhưng tinh thần nhân ái của nữ DJ quê Kiên Giang đã được “Global Gaia Awards” vinh danh.

“Mình sinh ra tại vùng quê nghèo nên khá thấu hiểu được sự vất vả, cơ cực của người dân. Khi công việc ổn định, có thu nhập, ngoài phụ giúp bố mẹ, mình còn kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp trao quà cho người già, cơ nhỡ vào các dịp lễ, tết... Giải thưởng lần này càng khiến bản thân có thêm động lực làm những công việc có ích cho cộng đồng, và mục tiêu xa hơn là những chương trình thiện nguyện có quy mô”, Sunny My tâm sự.

Trước đây, gia đình từng định hướng Sunny My theo học ngành công an. Song, từ khi sinh sống tại Sài Gòn, 9X dần thay đổi định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, do đam mê nghệ thuật từ nhỏ nên cô chọn thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Về cơ duyên đến với nghề DJ, Diễm My cho biết từng có cơ hội tiếp xúc với DJ khi đi làm thêm vào mỗi buổi tối. Chơi nhạc được khán giả ủng hộ và dành nhiều lời khen ngợi, cô gái sinh năm 1995 dần cảm nhận được niềm đam mê với nghề "quay đĩa". Thu nhập có được, cô gom góp đủ số tiền và đi học DJ để nâng cao kỹ thuật biểu diễn.

"Tôi may mắn gặp được người thầy có tâm và hỗ trợ học trò hết mình nên sau 1 tháng bản thân tự tin đi diễn tại các tụ điểm giải trí. Thoạt đầu, tôi nghĩ DJ chỉ là công việc kiếm sống tạm, song bản thân đam mê lúc nào không hay" - cô nói.

Để tạo sự khác biệt, trong lúc chơi nhạc, Sunny My kết hợp thêm một số nghệ thuật biểu diễn như MC, hát trên nền nhạc DJ... Cô gái 24 tuổi tâm niệm chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân đã được Tổ nghiệp ưu đãi, giúp cô sống trọn với đam mê.

Với sở trường DJ mobile, Sunny My thường nhận diễn tại sự kiện. Bên cạnh đó, cô còn chơi nhạc trong các quán bar. Ngày đầu tiên đi làm trong bar, nữ DJ bị khách chuốc chất kích thích vào ly bia.

"Do mới đi làm nên tôi chưa nhiều kinh nghiệm cũng như cảnh giác gì nhiều. Bị chuốc thuốc, tôi khó thở, sức khoẻ yếu dần và được mọi người di chuyển vào bên trong. Vừa bước vào đến cửa phòng tôi ngất xỉu hẳn, may mắn hôm đó được mọi người phát hiện giúp đỡ chứ tôi không biết trường hợp xấu nào sẽ đến" - cô kể.

Sau tai nạn nghề nghiệp nhớ đời, Sunny My rút kinh nghiệm cho bản thân và cảnh giác hơn mỗi lần đi diễn một mình. "Đó là tai nạn khủng khiếp giờ nhớ lại tôi còn rùng mình. Từ đó, ai mời bia tôi đều từ chối khéo hoặc chỉ uống bằng ly của mình", cô nói.

Bên cạnh khả năng chơi nhạc, đa số các DJ đều chọn phong cách gợi cảm, nóng bỏng. Theo Sunny My, trang phục biểu diễn hầu hết đều theo tiêu chí của bầu show, nhãn hàng. Tuy nhiên, việc hở bạo gây phản cảm sẽ ảnh hưởng đến công việc.

"Nghề DJ ngoài hình ảnh đẹp, quan trọng nhất vẫn là âm nhạc nghệ sĩ mang đến cho khán giả. Tôi không theo đuổi hoàn toàn theo phong cách sexy, bản thân hướng đến hình ảnh một DJ cá tính, phong cách mạnh mẽ" - DJ nói.