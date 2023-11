NSƯT Đỗ Kỷ và loạt sao Việt lỡ hẹn danh hiệu NSND

Mới đây, NSƯT Đỗ Kỷ trượt xét danh hiệu NSND. Hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của ông bị dừng lại do có đơn thư khiếu nại và có ý kiến của Bộ Công an. Ảnh: Người Lao Động. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ đã làm đơn xin cứu xét. Nam nghệ sĩ cho biết, sau khi tiếp nhận thông báo, ông đã rất choáng, bị sang chấn tâm lý nên huyết áp luôn ở trên mức 170mg. Ảnh: Người Lao Động. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chia sẻ trên Dân Trí, trong quá trình xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT Đỗ Kỷ có đơn khiếu nại nhưng các đơn vị liên quan đã giải quyết một cách minh bạch, đúng quy trình, theo quy định của Chính phủ đã ban hành. Ảnh: Người Lao Động. Theo Gia Đình và Xã Hội, ngoài Đỗ Kỷ, Chí Trung cũng trượt danh hiệu NSND trong đợt xét tặng lần thứ 10. Ảnh: FBNV. NSƯT Chí Trung cho biết, anh bình thản đón nhận khi không vượt qua được vòng Hội đồng cấp Nhà nước bởi bản thân đã qua cái thời vui buồn vì danh hiệu. Ảnh: FBNV. Theo Vietnamnet, trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8, Chí Trung bị đánh trượt do một vài quy định trong quy chế xét tặng. Sau đó, anh không làm hồ sơ nữa. Tuy nhiên, lần xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 có nhiều thay đổi, Chí Trung lọt vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND. Ảnh: FBNV. NSƯT Thanh Loan chia sẻ với Gia Đình và Xã Hội, bà lọt vào danh sách đề nghị xét tặng NSND từ Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp Bộ nhưng đến Hội đồng cấp Nhà nước thì hồ sơ của bà không được duyệt. Ảnh: Vietnamnet. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, nghệ sĩ Thanh Loan cho biết, bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ Ưu tú từ năm 1993. Sau đó, bà không làm hồ sơ vì xét thấy bản thân mình không đủ tiêu chí về huy chương, giải thưởng. Theo Công Lý, trong đợt xét lần thứ 10, khi Nhà nước ban hành Nghị định bổ sung, ưu tiên các nghệ sĩ cao tuổi có cống hiến, bạn bè động viên bà nộp hồ sơ. Ảnh: Dân Trí. NSƯT Xuân Bắc cũng không vượt qua được vòng Hội đồng cấp Nhà nước trong đợt xét tặng lần thứ 10. Phía nam nghệ sĩ không lên tiếng về thông tin này. Ảnh: FBNV. Hồi năm 2018, trong đợt xét tặng lần thứ 9, mặc dù được Hội đồng cấp cơ sở là Nhà hát Kịch Việt Nam gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ để đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, Xuân Bắc xin rút hồ sơ. Phía nam nghệ sĩ cho hay: "Nói tóm lại là mình rút thôi. Đơn giản có vậy”. Ảnh: FBNV. NSƯT Thanh Lam cũng không vượt qua được vòng Hội đồng cấp Nhà nước trong đợt xét tặng lần thứ 10. Ảnh: FBNV. Hồi năm 2018, trong đợt xét tặng lần thứ 9, nữ ca sĩ trượt danh hiệu NSND do không đủ số phiếu bầu của Hội đồng cấp Bộ và bị thiếu huy chương ở các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV. Xem video: "Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương ở đời thường". Nguồn FBNV

