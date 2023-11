"Review" sự nghiệp NSƯT Đỗ Kỷ, người vừa trượt xét danh hiệu NSND

Thông tin NSƯT Đỗ Kỷ trượt xét danh hiệu NSND đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông cho biết, ngày vào ngày 21/11, ông nhận được văn bản do Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly ký, thông báo về việc hồ sơ xin xét tặng danh hiệu NSND của ông bị dừng lại do có đơn thư khiếu nại và có ý kiến của Bộ Công an. Ảnh: Dân Việt. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ VHTTDL chia sẻ trên Dân Việt, việc nghệ sĩ Đỗ Kỷ có đơn thư khiếu nại là đúng sự thật. Đơn thư này đã Hội đồng các cấp vào cuộc giải quyết. Việc xác minh thông tin đơn thư đã được thực hiện đúng quy định, quy trình mà Nghị định của Chính phủ đã ban hành. Tất cả quy trình này đều được minh bạch về thông tin. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ tốt nghiệp lớp Diễn viên khóa I được đào tạo tại Nhà hát Kịch Việt Nam năm 1982. Ảnh: FBNV.Chồng nghệ sĩ Lan Hương là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ. Ông từng đóng phim: Tình yêu và tham vọng, Sinh tử, Bản di chúc bí ẩn, Gia phả của đất, Trái tim có nắng, Câu hỏi số năm, Hương đất, Cuồng phong, Người phán xử, Đấu trí, Nơi giấc mơ tìm về. Ảnh: FBNV. NSƯT Đỗ Kỷ dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu của Nhà hát Kịch Việt Nam như: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999), Đi tìm điều không mất (2003), Chuyện vặt người lính (2005), Linh hồn đông lạnh (2008), Thiên mệnh (2021). Ảnh: Vietnamnet. Vở Thiên mệnh từng giành giải Vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: FBNV. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam năm 2001-2008. Ảnh: FBNV. Theo Tiền Phong, sau khi rời Nhà hát Kịch Việt Nam, chồng nghệ sĩ Lan Hương giữ chức Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từ đó đến khi nghỉ hưu (giữa năm 2022). Ảnh: FBNV. Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Đỗ Kỷ đóng nhiều phim. Ông chia sẻ trên VOV: “Ở tầm tuổi tôi, không có gì khắt khe với việc chọn kịch bản phim cả. Tôi về hưu rồi, đi làm còn là niềm đam mê, niềm vui. Giai đoạn “kén cá chọn canh”, lựa chọn kịch bản không còn, cơ hội đối với mình không còn nhiều. Ngoài ra, đó còn là vấn đề tuổi tác, bởi đến lúc chọn được kịch bản hay thì sức khỏe mình lại không tốt thì sao?”. Ảnh: FBNV. Xem video: "Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ ở đời thường". Nguồn FBNV

Thông tin NSƯT Đỗ Kỷ trượt xét danh hiệu NSND đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông cho biết, ngày vào ngày 21/11, ông nhận được văn bản do Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly ký, thông báo về việc hồ sơ xin xét tặng danh hiệu NSND của ông bị dừng lại do có đơn thư khiếu nại và có ý kiến của Bộ Công an. Ảnh: Dân Việt. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ VHTTDL chia sẻ trên Dân Việt, việc nghệ sĩ Đỗ Kỷ có đơn thư khiếu nại là đúng sự thật. Đơn thư này đã Hội đồng các cấp vào cuộc giải quyết. Việc xác minh thông tin đơn thư đã được thực hiện đúng quy định, quy trình mà Nghị định của Chính phủ đã ban hành. Tất cả quy trình này đều được minh bạch về thông tin. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ tốt nghiệp lớp Diễn viên khóa I được đào tạo tại Nhà hát Kịch Việt Nam năm 1982. Ảnh: FBNV. Chồng nghệ sĩ Lan Hương là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ. Ông từng đóng phim: Tình yêu và tham vọng, Sinh tử, Bản di chúc bí ẩn, Gia phả của đất, Trái tim có nắng, Câu hỏi số năm, Hương đất, Cuồng phong, Người phán xử, Đấu trí, Nơi giấc mơ tìm về. Ảnh: FBNV. NSƯT Đỗ Kỷ dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu của Nhà hát Kịch Việt Nam như: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999), Đi tìm điều không mất (2003), Chuyện vặt người lính (2005), Linh hồn đông lạnh (2008), Thiên mệnh (2021). Ảnh: Vietnamnet. Vở Thiên mệnh từng giành giải Vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: FBNV. Nghệ sĩ Đỗ Kỷ giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam năm 2001-2008. Ảnh: FBNV. Theo Tiền Phong, sau khi rời Nhà hát Kịch Việt Nam, chồng nghệ sĩ Lan Hương giữ chức Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từ đó đến khi nghỉ hưu (giữa năm 2022). Ảnh: FBNV. Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Đỗ Kỷ đóng nhiều phim. Ông chia sẻ trên VOV: “Ở tầm tuổi tôi, không có gì khắt khe với việc chọn kịch bản phim cả. Tôi về hưu rồi, đi làm còn là niềm đam mê, niềm vui. Giai đoạn “kén cá chọn canh”, lựa chọn kịch bản không còn, cơ hội đối với mình không còn nhiều. Ngoài ra, đó còn là vấn đề tuổi tác, bởi đến lúc chọn được kịch bản hay thì sức khỏe mình lại không tốt thì sao?”. Ảnh: FBNV. Xem video: "Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ ở đời thường". Nguồn FBNV