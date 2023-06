NSND Hồng Vân U60… chồng phong độ, con thành tài, hạnh phúc viên mãn

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong MV Thiên Thai của nghệ sĩ Thanh Lan năm 1986-1987. Tuy nhiên, vì hiểu lầm chuyện Lê Tuấn Anh chở một cô gái khác, Hồng Vân đòi chia tay mà không chịu nghe lời giải thích. Ảnh: FBNV. 10 năm sau chia tay, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh nhận ra cả hai vẫn có duyên nợ nên quyết định nối lại tình xưa. Ngày tái hợp, Lê Tuấn Anh tặng Hồng Vân sợi dây chuyền bạc làm vật kỷ niệm. Tới nay, Hồng Vân vẫn giữ sợi dây này. Ảnh: FBNV.Vợ chồng Hồng Vân có một cô con gái chung tên Lê Ngô Ngọc Châu (Bí Ngô). Ảnh: Tiền Phong. Lê Tuấn Anh quan tâm chăm sóc Hoàng Châu và Khôi Nguyên - hai con riêng của Hồng Vân như con ruột của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, Khôi Nguyên cho biết, anh rất ngưỡng mộ ba của mình và cảm thấy hạnh phúc khi là con trai của nghệ sĩ Lê Tuấn Anh. Ảnh: Tiền Phong. Khôi Nguyên tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh tại trường Fullerton College (California, Mỹ). Anh từng theo học ngành đạo diễn khoa Điện ảnh, Trường cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge (Dodge College of Film and Media Arts), trực thuộc Đại học Chapman (trường tư hàng đầu bang California). Khôi Nguyên có một số bộ phim được vinh danh tại các liên hoan phim. Tháng 4 vừa qua, Khôi Nguyên xuất hiện trên Voyage Los Angeles - một tạp chí chuyên giới thiệu chân dung tài năng trẻ trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau của khu vực Los Angeles và Orange County (Mỹ). Ảnh: Tiền Phong. Lê Tuấn Anh tư vấn, định hướng và hỗ trợ công việc của Hồng Vân. Ảnh: FBNV. Chia sẻ với Arttimes, Hồng Vân khẳng định sự nghiệp của cô hôm nay có đến 40% đóng góp từ chồng. Ảnh: FBNV. Lê Tuấn Anh thương Hồng Vân ở cách cô hiếu kính với bố mẹ, tận tụy với chồng con và người thân. Ảnh: FBNV. Nam diễn viên cảm ơn vợ đã luôn bên cạnh anh để cùng dựng xây gia đình hạnh phúc. Ảnh: FBNV. “Anh không hẳn là một người tốt, nhưng anh đã tốt dần lên khi anh luôn có em. Tình yêu của em đã cảm hóa được tâm hồn phiêu lãng của anh, biến anh trở thành người đàn ông của gia đình. Em trói anh bằng sợi tơ mềm mại mà nó vững chãi hơn nhiều so với sợi xích to đùng làm bằng sắt thép”, Lê Tuấn Anh viết trong tâm thư gửi Hồng Vân. Ảnh: FBNV. Mới đây, vợ chồng Hồng Vân lột xác về ngoại hình. Lê Tuấn Anh lấy lại phong độ sau khi giảm đến 42 kg, Hồng Vân giảm 14 kg. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hồng Vân ở sân khấu kịch". Nguồn FB Hồng Vân

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong MV Thiên Thai của nghệ sĩ Thanh Lan năm 1986-1987. Tuy nhiên, vì hiểu lầm chuyện Lê Tuấn Anh chở một cô gái khác, Hồng Vân đòi chia tay mà không chịu nghe lời giải thích. Ảnh: FBNV. 10 năm sau chia tay, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh nhận ra cả hai vẫn có duyên nợ nên quyết định nối lại tình xưa. Ngày tái hợp, Lê Tuấn Anh tặng Hồng Vân sợi dây chuyền bạc làm vật kỷ niệm. Tới nay, Hồng Vân vẫn giữ sợi dây này. Ảnh: FBNV. Vợ chồng Hồng Vân có một cô con gái chung tên Lê Ngô Ngọc Châu (Bí Ngô). Ảnh: Tiền Phong. Lê Tuấn Anh quan tâm chăm sóc Hoàng Châu và Khôi Nguyên - hai con riêng của Hồng Vân như con ruột của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, Khôi Nguyên cho biết, anh rất ngưỡng mộ ba của mình và cảm thấy hạnh phúc khi là con trai của nghệ sĩ Lê Tuấn Anh. Ảnh: Tiền Phong. Khôi Nguyên tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh tại trường Fullerton College (California, Mỹ). Anh từng theo học ngành đạo diễn khoa Điện ảnh, Trường cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge (Dodge College of Film and Media Arts), trực thuộc Đại học Chapman (trường tư hàng đầu bang California). Khôi Nguyên có một số bộ phim được vinh danh tại các liên hoan phim. Tháng 4 vừa qua, Khôi Nguyên xuất hiện trên Voyage Los Angeles - một tạp chí chuyên giới thiệu chân dung tài năng trẻ trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau của khu vực Los Angeles và Orange County (Mỹ). Ảnh: Tiền Phong. Lê Tuấn Anh tư vấn, định hướng và hỗ trợ công việc của Hồng Vân. Ảnh: FBNV. Chia sẻ với Arttimes, Hồng Vân khẳng định sự nghiệp của cô hôm nay có đến 40% đóng góp từ chồng. Ảnh: FBNV. Lê Tuấn Anh thương Hồng Vân ở cách cô hiếu kính với bố mẹ, tận tụy với chồng con và người thân. Ảnh: FBNV. Nam diễn viên cảm ơn vợ đã luôn bên cạnh anh để cùng dựng xây gia đình hạnh phúc. Ảnh: FBNV. “Anh không hẳn là một người tốt, nhưng anh đã tốt dần lên khi anh luôn có em. Tình yêu của em đã cảm hóa được tâm hồn phiêu lãng của anh, biến anh trở thành người đàn ông của gia đình. Em trói anh bằng sợi tơ mềm mại mà nó vững chãi hơn nhiều so với sợi xích to đùng làm bằng sắt thép”, Lê Tuấn Anh viết trong tâm thư gửi Hồng Vân. Ảnh: FBNV. Mới đây, vợ chồng Hồng Vân lột xác về ngoại hình. Lê Tuấn Anh lấy lại phong độ sau khi giảm đến 42 kg, Hồng Vân giảm 14 kg. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hồng Vân ở sân khấu kịch". Nguồn FB Hồng Vân