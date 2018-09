Những món quà không 'mùi tiền' tặng người tình của Cường Đô La

Cường Đô La là một doanh nhân nhưng anh lại là cái tên quen thuộc trong làng giải trí khi có quan hệ tình ái với nhiều mỹ nhân nổi tiếng. Chốt danh sách yêu đương với loạt ngôi sao từ ca sĩ đến diễn viên, Cường Đô La chọn Đàm Thu Trang là "người khóa sổ".

Thời gian gần đây, thông tin Cường Đô La và Đàm Thu Trang chuẩn bị kết hôn lan truyền ram ran. Hồi tháng 6 vừa qua, Trang - Cường được cho là đưa nhau tới thiên đường Maldives để tận hưởng honey-moon trước đám cưới. Trở về từ kỳ nghỉ ngọt ngào, cặp tình nhân ngôi sao liên tục chia sẻ niềm hạnh phúc riêng bên nhau trong không gian riêng tư như thể "chúng ta đã là người một nhà".

Từ khi công khai tình yêu, cặp tình nhân ngôi sao luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Sánh đôi trong cuộc sống, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng tạo bất ngờ cho nhau bằng những món quà giản dị nhưng vẫn đong đầy sự trân quý.

Ngày 12/9 vừa qua, Đàm Thu Trang khiến người hâm mộ thích thú khi khoe món quà trang trí xinh xắn tự tay Cường Đô La tỉ mẩn làm tặng mình.

Không phải quà đắt tiền như xế sang hay hàng hiệu nhưng hành động kì công dành thời gian, tâm huyết làm món quà nhỏ là một hình cú mèo của vị doanh nhân trẻ dành tặng người yêu đã để lại ấn tượng lớn.Thích thú với món quà độc đáo, nhiều người cũng ngưỡng mộ biểu hiện ngọt ngào mà đại gia phố núi dành tặng bạn gái. Đây không phải lần đầu Cường Đô La gây ấn tượng với những món quà độc đáo không "mùi tiền" khi tặng người tình. Trước Đàm Thu Trang, Hạ Vi và Hồ Ngọc Hà cũng từng được đại gia phố núi dành tặng những món quà ngọt ngào như thế. Hạ Vi Nghi vấn Cường Đô La và Hạ Vi hẹn hò nhau bắt đầu lan truyền râm ran từ đầu năm 2015 sau loạt hình ảnh sánh đôi công khai trước ống kính. Không xác nhận "tôi và Hạ Vi hẹn hò", thay vào đó doanh nhân họ Nguyễn thể hiện tình cảm với người đẹp qua hành động. Bên nhau trong những cuộc vui bạn bè, nữ diễn viên Tấm Cám: Chuyện chưa kể cũng tham gia trong buổi họp công ty cùng Cường Đô La.

Thủa mới yêu, Cường Đô La cũng dành cho Hạ Vi những món quà giản dị. Không hàng hiệu, nhẫn kim cương hay các món đồ đắt tiền, món quà của Cường Đô la thể hiện được tình cảm chân thành, giản dị nhưng không kém phần ngọt ngào mà anh dành cho Hạ Vi. Theo đó, doanh nhân họ Nguyễn đã dành tặng cho nàng Tấm của mình khi ấy một bó hoa hồng đỏ thắm nhân kỷ niệm 3 tháng 2 người yêu nhau vào tháng 1/2016.

Trên bó hoa dành tặng cho Hạ Vi, doanh nhân họ Nguyễn đã để lại tấm thiệp có ghi dòng chữ: "Happy 3 months with love". Hào hứng với món quà Cường Đô La dành tặng, Hạ Vi đã chia sẻ công khai với mọi người.

Một năm sau, Cường Đô La tiếp tục dành tặng bó hoa cho Hạ Vi tái khẳng định tình yêu giữa nghi án rạn nứt. Đúng ngày 8/3/2017, cặp tình nhân ngôi sao cùng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh một bó hoa giống hệt nhau. Mặc dù không chụp ảnh chung nhưng thông qua chi tiết thú vị này, nhiều người tin rằng cặp tình nhân đình đám này vẫn đang hạnh phúc.

Từng ngọt ngào là vậy nhưng hiện tại Cường Đô La và Hạ Vi đã "đường ai nấy đi" sau 2 năm mặn nồng. Hậu chia tay, doanh nhân phố núi tìm được hạnh phúc mới bên Đàm Thu Trang, trong khi tình cũ vẫn lẻ bóng tập trung cho sự nghiệp.

Hồ Ngọc Hà

Là một doanh nhân cuộc sống gắn liền với những con số nhưng dường như Cường Đô La lại là một người thích lãng mạn. Anh luôn mang lại những món quà bất ngờ giản dị nhưng không kém phần lãng mạn đến người mình đang yêu thương.

Trước khi tỉ mẩn làm món quà hình cú mèo xinh xắn cho Đàm Thu Trang hay bó hoa tươi thắm dành tặng cho Hạ Vi, Cường Đô La cũng từng dành tặng cho vợ cũ Hồ Ngọc Hà những món quà ngọt ngào không kém.

Năm 2012, doanh nhân họ Nguyễn đã đích thân vào phòng thu để hát tặng Hồ Ngọc Hà một ca khúc nhân dịp sinh nhật vợ. Theo đó, Quốc Cường đã lựa chọn ca khúc I don't like to sleep alone của ca sĩ Paul Anka để thu âm hát mừng sinh nhật mẹ của con trai Subeo.

Tuy giọng hát không hay như các ca sĩ chuyên nghiệp nhưng đã khiến cho người nghe xúc động bởi tấm chân tình ẩn sâu trong đó tình yêu nồng nàn và giàu cảm xúc của một người chồng hát tặng vợ. Nói về món quà ý nghĩa này, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bảo: "Tôi quá bất ngờ, giây phút này khiến tôi vô cùng hạnh phúc, đó là món quà không chỉ của riêng chồng mà còn của nhiều người bạn. Tôi vừa mới cắt bánh sinh nhật xong. Tôi đang làm đẹp, đắp mặt nạ để đón chào tuổi mới, ai ngờ lại được nhận món quà ý nghĩa này".

Một năm sau, Cường Đô La lại dành tặng cho mẹ của con trai điều bất ngờ nữa trong dịp sinh nhật lần thứ 29. Ngày 25/11/2013, Cường Đô La cùng con trai Subeo quay 1 clip chúc mừng sinh nhật bạn đời. Bên cạnh đó, doanh nhân phố núi cũng chia sẻ hình ảnh một bó hoa và tấm thiệp có chữ viết tay dành tặng cho mẹ của con trai: "Happy birtthday my love. We always love your darling muah muah muah... Father & Son - Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh. Ba con anh luôn yêu em".