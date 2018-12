Những bê bối chấn động làng giải trí thế giới 2018

Làng giải trí thế giới luôn được mặc định là nơi đầy rẫy ồn ào, thị phi. Trong năm 2018, có thêm nhiều nghệ sĩ vướng lùm xùm. Với làng giải trí xứ Hàn, dư luận không khỏi xôn xao trước scandal nam diễn viên Hàn Quốc Jo Min Ki bị nhiều phụ nữ cáo buộc lạm dụng. Ảnh: Allkpop Sau khi bị tố, Jo Min Ki treo cổ tử tự. Một người bạn tiết lộ, tài tử xứ Hàn đã gọi điện thoại cho người thân để xin lỗi vì làm cho họ thất vọng. Ngoài ra, Jo Min Ki còn để lại bức thư xin lỗi các nạn nhân. Ảnh: Allkpop “Búp bê xứ Hàn” Go Hara cũng vướng scandal. Tháng 8/2018, nữ ca sĩ thần tượng bị bạn trai cũ Choi Jong Bum tố cáo hành hung anh. Tuy nhiên, Goo Hara lại khai bị Choi Jong Bum đánh đập đến mức bị xuất huyết ở tử cung. Ảnh: Allkpop Tháng 10/2018, rộ tin đồn Goo Hara quỳ gối cầu xin Choi Jong Bum vì bị đe dọa tung clip nhạy cảm. Choi Jong Bum sau đó bị bắt giữ vì tội tống tiền, gây thương tích. Dù sự việc xảy ra có chiều hướng có lợi cho Goo Hara nhưng hình ảnh của cô vẫn xuống dốc không phanh. Ảnh: Allkpop Với làng giải trí Nhật Bản, tháng 4/2018, nam diễn viên Tsunenori Aoki bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ khiến người này bị thương tích nhẹ ở cổ. Ngoài ra, theo thông tin, Tsunenori Aoki còn tấn công 3 người phụ nữ khác. Ảnh: Zing Trong bản tường trình, Tsunenori Aoki khai rằng bản thân bị say rượu nên không làm chủ được hành vi. Vì lùm xùm đời tư, công ty quản lý của nam diễn viên nhanh chóng đưa ra thông báo đã chấm dứt hợp đồng với anh. Ảnh: Zing Hollywood năm nay cũng chưa bao giờ được yên ắng. Tháng 5/2018, Harvey Weinstein - ông trùm lừng lẫy Hollywood ra hầu tòa sau khi 2 nữ diễn viên Lucia Evans và Paz de la Huerta tố cáo bị ông cưỡng hiếp và hàng chục phụ nữ khác tố bị ông quấy rối. Ảnh: Eonline Theo Daily Mail, Harvey Weinstein đồng ý trả số tiền bảo lãnh 1 triệu USD để được tại ngoại, đồng thời giao nộp hộ chiếu và chấp nhận đeo vòng tay điện tử giám sát. Nếu bị kết tội, ông có thể sẽ ngồi tù tối thiểu 10 năm, thậm chí chung thân. Ảnh: CNN Không chỉ Harvey Weinstein, “tượng đài” Morgan Freeman cũng vướng scandal gây chấn động Hollywood. Tháng 5/2018, ông bị ít nhất 8 phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục. Trước lời tố cáo, Morgan khẳng định không xâm hại phụ nữ dưới bất kì hình thức nào. Ảnh: Variety Tháng 9/2018, theo video chia sẻ trên mạng xã hội, 2 nữ rapper nổi tiếng Hollywood Cardi B và Nicki Minaj choảng nhau tại sự kiện. Người bị giật tóc, kẻ bị ném guốc. Sau cuộc ẩu đả, Cardi B đã ra về với một u trên trán. Ảnh: Justjared Giữa ồn ào, Cardi B và Nicki Minaj lời qua tiếng lại. Trên trang cá nhân nhân, Cardi B cho biết, cô không chịu nổi khi đàn chị chê bai khả năng làm mẹ của cô. Còn Nicki Minaj dằn mặt đàn em: "Cứ thử đặt tay lên nhầm người xem, cô chết chắc". Ảnh: Vulture Làng giải trí xứ Trung cũng bị rúng động bởi loạt scandal như ồn ào Phạm Băng Băng trốn thuế bằng hợp đồng âm dương, Lý Tiểu Lộ bị nghi ngoại tình với rapper PG One, Cao Vân Tường hầu tòa vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể một phụ nữ sống ở Australia. Ảnh: Saostar Ngoài ra, dư luận còn bàn tán xôn xao lùm xùm vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long gian lận chứng khoán, Dương Mịch bị nghi quỵt tiền từ thiện cho trẻ em khiếm thị hay scandal đạo diễn nổi tiếng Nữu Thừa Trạch bị cáo buộc cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp. Ảnh: Sina Xem video "Sao Hoa ngữ tiếc thương nhà văn Kim Dung qua đời". Nguồn Youtube/VTC

Làng giải trí thế giới luôn được mặc định là nơi đầy rẫy ồn ào, thị phi. Trong năm 2018, có thêm nhiều nghệ sĩ vướng lùm xùm. Với làng giải trí xứ Hàn, dư luận không khỏi xôn xao trước scandal nam diễn viên Hàn Quốc Jo Min Ki bị nhiều phụ nữ cáo buộc lạm dụng. Ảnh: Allkpop Sau khi bị tố, Jo Min Ki treo cổ tử tự. Một người bạn tiết lộ, tài tử xứ Hàn đã gọi điện thoại cho người thân để xin lỗi vì làm cho họ thất vọng. Ngoài ra, Jo Min Ki còn để lại bức thư xin lỗi các nạn nhân. Ảnh: Allkpop “Búp bê xứ Hàn” Go Hara cũng vướng scandal. Tháng 8/2018, nữ ca sĩ thần tượng bị bạn trai cũ Choi Jong Bum tố cáo hành hung anh. Tuy nhiên, Goo Hara lại khai bị Choi Jong Bum đánh đập đến mức bị xuất huyết ở tử cung. Ảnh: Allkpop Tháng 10/2018, rộ tin đồn Goo Hara quỳ gối cầu xin Choi Jong Bum vì bị đe dọa tung clip nhạy cảm. Choi Jong Bum sau đó bị bắt giữ vì tội tống tiền, gây thương tích. Dù sự việc xảy ra có chiều hướng có lợi cho Goo Hara nhưng hình ảnh của cô vẫn xuống dốc không phanh. Ảnh: Allkpop Với làng giải trí Nhật Bản, tháng 4/2018, nam diễn viên Tsunenori Aoki bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ khiến người này bị thương tích nhẹ ở cổ. Ngoài ra, theo thông tin, Tsunenori Aoki còn tấn công 3 người phụ nữ khác. Ảnh: Zing Trong bản tường trình, Tsunenori Aoki khai rằng bản thân bị say rượu nên không làm chủ được hành vi. Vì lùm xùm đời tư, công ty quản lý của nam diễn viên nhanh chóng đưa ra thông báo đã chấm dứt hợp đồng với anh. Ảnh: Zing Hollywood năm nay cũng chưa bao giờ được yên ắng. Tháng 5/2018, Harvey Weinstein - ông trùm lừng lẫy Hollywood ra hầu tòa sau khi 2 nữ diễn viên Lucia Evans và Paz de la Huerta tố cáo bị ông cưỡng hiếp và hàng chục phụ nữ khác tố bị ông quấy rối. Ảnh: Eonline Theo Daily Mail, Harvey Weinstein đồng ý trả số tiền bảo lãnh 1 triệu USD để được tại ngoại, đồng thời giao nộp hộ chiếu và chấp nhận đeo vòng tay điện tử giám sát. Nếu bị kết tội, ông có thể sẽ ngồi tù tối thiểu 10 năm, thậm chí chung thân. Ảnh: CNN Không chỉ Harvey Weinstein, “tượng đài” Morgan Freeman cũng vướng scandal gây chấn động Hollywood. Tháng 5/2018, ông bị ít nhất 8 phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục. Trước lời tố cáo, Morgan khẳng định không xâm hại phụ nữ dưới bất kì hình thức nào. Ảnh: Variety Tháng 9/2018, theo video chia sẻ trên mạng xã hội, 2 nữ rapper nổi tiếng Hollywood Cardi B và Nicki Minaj choảng nhau tại sự kiện. Người bị giật tóc, kẻ bị ném guốc. Sau cuộc ẩu đả, Cardi B đã ra về với một u trên trán. Ảnh: Justjared Giữa ồn ào, Cardi B và Nicki Minaj lời qua tiếng lại. Trên trang cá nhân nhân, Cardi B cho biết, cô không chịu nổi khi đàn chị chê bai khả năng làm mẹ của cô. Còn Nicki Minaj dằn mặt đàn em: "Cứ thử đặt tay lên nhầm người xem, cô chết chắc". Ảnh: Vulture Làng giải trí xứ Trung cũng bị rúng động bởi loạt scandal như ồn ào Phạm Băng Băng trốn thuế bằng hợp đồng âm dương, Lý Tiểu Lộ bị nghi ngoại tình với rapper PG One, Cao Vân Tường hầu tòa vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể một phụ nữ sống ở Australia. Ảnh: Saostar Ngoài ra, dư luận còn bàn tán xôn xao lùm xùm vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long gian lận chứng khoán, Dương Mịch bị nghi quỵt tiền từ thiện cho trẻ em khiếm thị hay scandal đạo diễn nổi tiếng Nữu Thừa Trạch bị cáo buộc cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp. Ảnh: Sina Xem video "Sao Hoa ngữ tiếc thương nhà văn Kim Dung qua đời". Nguồn Youtube/VTC