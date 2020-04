Nhìn lại cuộc tình lãng mạn và cay đắng của Quang Đăng – Thái Trinh

Thái Trinh và Quang Đăng công khai hẹn hò vào tháng 2/2017. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 cho biết, cô là người chủ động tỏ tình trước. Sau khi công khai cả hai thường cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện. Người hâm mộ, bạn bè, gia đình đều ủng hộ mối tình đẹp của hai người. Trên trang cá nhân, cả hai cũng luôn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn trong thời gian yêu nhau. Trong khoảng hai năm hẹn hò với Quang Đăng, Thái Trinh gần như không hoạt động âm nhạc bởi nữ ca sĩ cho biết, cuộc sống của cô lúc đó chỉ xoay quanh người mình yêu. Khi chia tay, giọng ca sinh năm 1993 cho biết, cô hối hận khi mình quên mất bản thân mà chỉ sống cho người yêu lúc đó. Tháng 4/2019, sau hai năm yêu đương, cặp đôi âm thầm chia tay. Trong thời gian này, Thái Trinh đã có một khoảng thời gian rất buồn và suy sụp tinh thần. Vài tháng sau khi chia tay, nữ ca sĩ mới lên trang cá nhân viết đôi dòng như một lời công khai đường ai nấy đi. “Tạm biệt bạn, hãy sống vui và sống tốt nhé! Đã suy nghĩ rất nhiều từ vài tháng nay để viết nên đôi dòng này vì Trinh vốn là người dễ bị tác động bên ngoài lên cảm xúc cá nhân. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ nguôi ngoai hơn, khi lòng bình yên hơn, khi đã ‘hết buồn và hết vấn vương’, Trinh muốn chính thức thông báo về việc mình là ‘người tự do’ được một khoảng thời gian”, Thái Trinh viết trên trang cá nhân. Ngay sau đó, nam vũ công sinh năm 1989 cũng gửi lời tới bạn gái cũ trên trang cá nhân: “Ai đúng ai sai, điều đó không còn quan trọng vì giờ đây chúng ta không còn nhau và chắc chắn sẽ không còn cơ hội cho nhau. Anh sẽ sống tốt và sống vui. Em cũng vậy nhé vì chúng ta đều còn trẻ, còn cả quãng đường dài phía trước. Tình yêu thanh xuân là một phần của cuộc đời, ai cũng sẽ trải qua và bước qua”. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2019, Thái Trinh cho biết cô hận Quang Đăng sau khi chia tay anh. “Về nguyên nhân chia tay, tôi nghĩ nếu nói thẳng thắn quá sẽ không tốt cho tôi lẫn người cũ. Tôi không giữ mối quan hệ với tình cũ sau chia tay, bởi tôi vẫn còn hận anh ấy. Thay vì tôi chôn giấu mối hận, tôi để cho cảm xúc diễn ra tự nhiên”. Có thông tin cho rằng, Quang Đăng và Thái Trinh chia tay vì nam vũ công ngoại tình. Tuy nhiên, Thái Trinh không trả lời thẳng báo giới về chuyện đó vì cho rằng mọi chuyện đã khép lại. Về phía Quang Đăng, chia sẻ với báo giới, nam vũ công chỉ nói chung chung lý do chia tay là do hai người không có cùng quan điểm sống và yêu, và dù cả hai đã cố gắng để sửa cho phù hợp nhau nhưng không được. “Tôi là người chủ động nói về chuyện chia tay. Đó là việc tôi phải làm dù rất buồn. Và sau khi nói chia tay, lúc về nhà tôi đã khóc rất nhiều vì chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra cả”, Quang Đăng giải thích. Là người sống tình cảm và dễ tổn thương nên dù cố tỏ ra mọi chuyện đã kết thúc nhưng thực tế vết thương lòng của Thái Trinh vẫn chưa “khép miệng”. Tối 28/9/2019, trong một sự kiện khi xem MV Chúng ta không có sau này có bạn trai cũ đóng chính, Thái Trinh bật khóc rồi bất ngờ đứng dậy bỏ về. Sự kiện tối 28/9 đó cũng là lần đầu tiên Quang Đăng và Thái Trinh gặp nhau sau tuyên bố chia tay cách đó không lâu và hành động của nữ ca sĩ khiến mọi người nghĩ cô vẫn còn nặng lòng với người yêu cũ. Mặc dù Quang Đăng và Thái Trinh có chào hỏi nhau lúc gặp mặt nhưng Trinh tỏ ra không thoải mái nên Đăng cũng không nói thêm và hai người ngồi khá cách xa nhau trong sự kiện. Mới đây nhất, showbiz Việt lại dậy sóng với thông tin lý do Quang Đăng và Thái Trinh chia tay là vì nam vũ công có quan hệ tình cảm với HLV fitness Hana Giang Anh. Khi được hỏi về tin đồn này, Thái Trinh chua chát nói: “Chuyện của anh ta và cô ấy có hay không thì tôi làm sao mà biết. Nếu người ta đã nói không thì mình tin vậy đi vì tôi cũng không còn quan tâm. Gạt được cả thế gian cũng không lừa dối được chính bản thân và tòa án lương tâm. Vì trời đất biết hết cả đấy!”. Trước tin đồn lăng nhăng với Hana Giang Anh khi còn quan hệ với Thái Trinh, Quang Đăng nói: "Tôi không có phản hồi gì hết. Thời điểm này tôi muốn tập trung nhiều vào những việc quan trọng hơn như sức khỏe với gia đình mình". Phía Hana Giang Anh cũng lên tiếng phủ nhận việc mình liên quan hay xen vào mối quan hệ giữa Quang Đăng và Thái Trinh. Hana cho rằng thông tin này là hoàn toàn là bịa đặt, vu khống và hiện tại gia đình nữ cô vẫn đang rất hạnh phúc. Xem video "Vũ điệu rửa tay của Quang Đăng". Nguồn Youtube:

Thái Trinh và Quang Đăng công khai hẹn hò vào tháng 2/2017. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 cho biết, cô là người chủ động tỏ tình trước. Sau khi công khai cả hai thường cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện. Người hâm mộ, bạn bè, gia đình đều ủng hộ mối tình đẹp của hai người. Trên trang cá nhân, cả hai cũng luôn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn trong thời gian yêu nhau. Trong khoảng hai năm hẹn hò với Quang Đăng, Thái Trinh gần như không hoạt động âm nhạc bởi nữ ca sĩ cho biết, cuộc sống của cô lúc đó chỉ xoay quanh người mình yêu. Khi chia tay, giọng ca sinh năm 1993 cho biết, cô hối hận khi mình quên mất bản thân mà chỉ sống cho người yêu lúc đó. Tháng 4/2019, sau hai năm yêu đương, cặp đôi âm thầm chia tay. Trong thời gian này, Thái Trinh đã có một khoảng thời gian rất buồn và suy sụp tinh thần. Vài tháng sau khi chia tay, nữ ca sĩ mới lên trang cá nhân viết đôi dòng như một lời công khai đường ai nấy đi. “Tạm biệt bạn, hãy sống vui và sống tốt nhé! Đã suy nghĩ rất nhiều từ vài tháng nay để viết nên đôi dòng này vì Trinh vốn là người dễ bị tác động bên ngoài lên cảm xúc cá nhân. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ nguôi ngoai hơn, khi lòng bình yên hơn, khi đã ‘hết buồn và hết vấn vương’, Trinh muốn chính thức thông báo về việc mình là ‘người tự do’ được một khoảng thời gian”, Thái Trinh viết trên trang cá nhân. Ngay sau đó, nam vũ công sinh năm 1989 cũng gửi lời tới bạn gái cũ trên trang cá nhân: “Ai đúng ai sai, điều đó không còn quan trọng vì giờ đây chúng ta không còn nhau và chắc chắn sẽ không còn cơ hội cho nhau. Anh sẽ sống tốt và sống vui. Em cũng vậy nhé vì chúng ta đều còn trẻ, còn cả quãng đường dài phía trước. Tình yêu thanh xuân là một phần của cuộc đời, ai cũng sẽ trải qua và bước qua”. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2019, Thái Trinh cho biết cô hận Quang Đăng sau khi chia tay anh. “Về nguyên nhân chia tay, tôi nghĩ nếu nói thẳng thắn quá sẽ không tốt cho tôi lẫn người cũ. Tôi không giữ mối quan hệ với tình cũ sau chia tay, bởi tôi vẫn còn hận anh ấy. Thay vì tôi chôn giấu mối hận, tôi để cho cảm xúc diễn ra tự nhiên”. Có thông tin cho rằng, Quang Đăng và Thái Trinh chia tay vì nam vũ công ngoại tình. Tuy nhiên, Thái Trinh không trả lời thẳng báo giới về chuyện đó vì cho rằng mọi chuyện đã khép lại. Về phía Quang Đăng, chia sẻ với báo giới, nam vũ công chỉ nói chung chung lý do chia tay là do hai người không có cùng quan điểm sống và yêu, và dù cả hai đã cố gắng để sửa cho phù hợp nhau nhưng không được. “Tôi là người chủ động nói về chuyện chia tay. Đó là việc tôi phải làm dù rất buồn. Và sau khi nói chia tay, lúc về nhà tôi đã khóc rất nhiều vì chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra cả”, Quang Đăng giải thích. Là người sống tình cảm và dễ tổn thương nên dù cố tỏ ra mọi chuyện đã kết thúc nhưng thực tế vết thương lòng của Thái Trinh vẫn chưa “khép miệng”. Tối 28/9/2019, trong một sự kiện khi xem MV Chúng ta không có sau này có bạn trai cũ đóng chính, Thái Trinh bật khóc rồi bất ngờ đứng dậy bỏ về. Sự kiện tối 28/9 đó cũng là lần đầu tiên Quang Đăng và Thái Trinh gặp nhau sau tuyên bố chia tay cách đó không lâu và hành động của nữ ca sĩ khiến mọi người nghĩ cô vẫn còn nặng lòng với người yêu cũ. Mặc dù Quang Đăng và Thái Trinh có chào hỏi nhau lúc gặp mặt nhưng Trinh tỏ ra không thoải mái nên Đăng cũng không nói thêm và hai người ngồi khá cách xa nhau trong sự kiện. Mới đây nhất, showbiz Việt lại dậy sóng với thông tin lý do Quang Đăng và Thái Trinh chia tay là vì nam vũ công có quan hệ tình cảm với HLV fitness Hana Giang Anh. Khi được hỏi về tin đồn này, Thái Trinh chua chát nói: “Chuyện của anh ta và cô ấy có hay không thì tôi làm sao mà biết. Nếu người ta đã nói không thì mình tin vậy đi vì tôi cũng không còn quan tâm. Gạt được cả thế gian cũng không lừa dối được chính bản thân và tòa án lương tâm. Vì trời đất biết hết cả đấy!”. Trước tin đồn lăng nhăng với Hana Giang Anh khi còn quan hệ với Thái Trinh, Quang Đăng nói: "Tôi không có phản hồi gì hết. Thời điểm này tôi muốn tập trung nhiều vào những việc quan trọng hơn như sức khỏe với gia đình mình". Phía Hana Giang Anh cũng lên tiếng phủ nhận việc mình liên quan hay xen vào mối quan hệ giữa Quang Đăng và Thái Trinh. Hana cho rằng thông tin này là hoàn toàn là bịa đặt, vu khống và hiện tại gia đình nữ cô vẫn đang rất hạnh phúc. Xem video "Vũ điệu rửa tay của Quang Đăng". Nguồn Youtube: