Nhìn lại chặng đường Á hậu Thụy Vân làm MC ở VTV

Mới đây, Á hậu Thụy Vân lên tiếng về tin đồn dừng đảm nhận vị trí dẫn chương trình ở VTV. "Tôi vẫn làm ở VTV, vẫn tham gia tổ chức sản xuất bình thường. Cuộc sống của tôi vẫn ổn”, cô nói. Thụy Vân làm việc ở VTV từ năm 2006. Cô hoạt động ở Ban Thời sự đến năm 2008 thì bắt đầu thi Hoa hậu Việt Nam. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân giành danh hiệu á hậu. Sau đó, người đẹp trở lại công việc ở VTV. Thụy Vân cho biết, có rất nhiều lý do cô lựa chọn VTV thay vì dấn thân vào showbiz như muốn có một công việc ổn định, bố mẹ yên lòng cũng như đam mê công việc truyền hình.Thụy Vân dẫn sóng các chương trình như: Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Bản tin Tài chính Kinh doanh. Năm 2017, Thụy Vân có tên trong danh sách đề cử hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng của giải thưởng VTV Awards. Tuy nhiên, cô không giành chiến thắng. Năm 2018, Thụy Vân trượt chân ngã, giày vướng vào áo dài nhưng nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục dẫn sóng Chuyển động 24h. Nhiều khán giả khen ngợi khả năng xử lý sự cố của cô. Ảnh: VTC Thụy Vân từng chia sẻ, công việc ở VTV cho cô một cuộc sống ổn định và mức thu nhập khá tốt. Người đẹp còn cảm thấy may mắn vì vừa gắn bó với VTV vừa có thể chạy show bên ngoài. Trong cuộc phỏng vấn trên Tri thức trẻ năm 2020, nàng á hậu cho biết, trong những năm qua, cô không có suy nghĩ từ bỏ công việc MC nhưng định nhảy chỗ này chỗ kia vì đôi lúc không tìm thấy cảm hứng trong công việc. Song sau đó, Thụy Vân nhận ra rằng cảm hứng không do công việc mà do chính mình. Mời quý độc giả xem video "MC Thụy Vân xem lại lần đầu dẫn Chuyển Động 24h". Nguồn VTV24

