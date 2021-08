Nhan sắc tựa nữ thần của Huyền My lấn sân làm MC thể thao

Á hậu Huyền My vừa đảm nhận vai trò MC một chương trình thể thao. Nhiều người cho rằng một trong những lợi thế của cô là nhan sắc. Huyền My sở hữu số đo 3 vòng gợi cảm 83 - 62 - 93 cm cùng gương mặt xinh đẹp. Thành tích nhan sắc trong nước và quốc tế của chân dài sinh năm 1995 là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Huyền My còn lọt top 100 đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 do chuyên trang TC Candler bình chọn, top 32 Hoa hậu đẹp nhất của Miss Grand Slam 2017 - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2017 do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn. Huyền My cũng từng được báo Trung ca ngợi. Năm 2020, trang QQ đăng tải bài viết với nội dung Huyền My là “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”. Cô sở hữu gương mặt lai giữa Angela Baby và Côn Lăng - bà xã Châu Kiệt Luân, ở một vài góc lại giống với Cổ Lực Na Trát. Cũng theo QQ, Huyền My có body gợi cảm như Liễu Nham, đôi chân dài miên man như Quan Hiểu Đồng. Năm 2017, Huyền My được trang Sohu (Trung Quốc) ca ngợi là "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam". Sohu giới thiệu Huyền My là "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Ngoài ra, tờ Kknews khen nhan sắc của Huyền My tao nhã, thanh lịch. Lấn sân làm MC thể thao, Huyền My chia sẻ, với cô, đẹp là may mắn nhưng trong công việc, chân dài mong được nhìn nhận về khả năng dẫn dắt. Chia sẻ trên Vietnamnet, Huyền My cho biết, Hà Nội đang giãn cách xã hội nên cô tìm kiếm trang phục dẫn trong chính tủ đồ của mình thay vì được các nhà thiết kế thân thiết tài trợ hoặc có stylist tìm đồ giúp. Huyền My cho biết thêm, cô sẽ làm hết khả năng của mình ở lĩnh vực mới. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

