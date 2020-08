Mẹ Á hậu Huyền My: Nhan sắc trẻ trung, thời trang sành điệu

Kể từ khi con gái Huyền My lên ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, mẹ của Huyền My cũng được mọi người chú ý theo bởi chị quá trẻ đẹp. Ngay sau cuộc thi, chị Lan Phương trở thành quản lý của con gái, đồng hành cùng con trong mọi sự kiện trong và ngoài nước. U50 nhưng mẹ Á hậu Huyền My trẻ hơn tuổi nhiều nhờ vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn, nước da trắng mịn và khuôn mặt xinh xắn. Cũng chính vì trẻ hơn tuổi nên khi đi với con gái Huyền My chị Lan Phương hay bị nhầm là hai chị em. Mẹ chính là người lo cho Huyền My từng bộ trang phục khi đi sự kiện lúc cô mới đăng quang. Hơn con gái 21 tuổi, nhưng trông hai mẹ con Huyền My nhiều người nhầm là chị em vì chị Lan Phương quá trẻ. Không có chiều cao nổi bật như con gái nhưng bù lại, mẹ Huyền My lại gây chú ý nhờ gương mặt đẹp và phúc hậu. Mẹ Huyền My là chủ một thẩm mỹ viện nên sắc vóc và gu thẩm mỹ rất tốt. Nhan sắc mặn mà của mẹ Á hậu Huyền My. Gia đình có điều kiện kinh tế nên mẹ Huyền My rất sành điệu với trang phục và phụ kiện hàng hiệu. Hai mẹ con Huyền My đọ vẻ xì tin. Dịp sinh nhật năm 2019 của con gái, bố mẹ Huyền My đã tặng con hai món quà trị giá tới hơn 2 tỷ đồng. Huyền My cùng bố mẹ trong đêm đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Huyền My thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cả bố và mẹ. Em trai cô cũng rất đẹp trai. Xem video "Huyền My trải lòng về vẻ đẹp nhân tạo". Nguồn VTC:

Kể từ khi con gái Huyền My lên ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, mẹ của Huyền My cũng được mọi người chú ý theo bởi chị quá trẻ đẹp. Ngay sau cuộc thi, chị Lan Phương trở thành quản lý của con gái, đồng hành cùng con trong mọi sự kiện trong và ngoài nước. U50 nhưng mẹ Á hậu Huyền My trẻ hơn tuổi nhiều nhờ vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn, nước da trắng mịn và khuôn mặt xinh xắn. Cũng chính vì trẻ hơn tuổi nên khi đi với con gái Huyền My chị Lan Phương hay bị nhầm là hai chị em. Mẹ chính là người lo cho Huyền My từng bộ trang phục khi đi sự kiện lúc cô mới đăng quang. Hơn con gái 21 tuổi, nhưng trông hai mẹ con Huyền My nhiều người nhầm là chị em vì chị Lan Phương quá trẻ. Không có chiều cao nổi bật như con gái nhưng bù lại, mẹ Huyền My lại gây chú ý nhờ gương mặt đẹp và phúc hậu. Mẹ Huyền My là chủ một thẩm mỹ viện nên sắc vóc và gu thẩm mỹ rất tốt. Nhan sắc mặn mà của mẹ Á hậu Huyền My. Gia đình có điều kiện kinh tế nên mẹ Huyền My rất sành điệu với trang phục và phụ kiện hàng hiệu. Hai mẹ con Huyền My đọ vẻ xì tin. Dịp sinh nhật năm 2019 của con gái, bố mẹ Huyền My đã tặng con hai món quà trị giá tới hơn 2 tỷ đồng. Huyền My cùng bố mẹ trong đêm đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Huyền My thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cả bố và mẹ. Em trai cô cũng rất đẹp trai. Xem video "Huyền My trải lòng về vẻ đẹp nhân tạo". Nguồn VTC: