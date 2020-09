Soi tình duyên của Huyền My trước tin đồn thất thiệt đã sinh con

Mới đây, Á hậu Huyền My than thở khi đọc được thông tin đã kết hôn rồi sinh con. "Thôi chết rồi, em nào đã lấy chồng sinh con, tai hại quá", người đẹp lên tiếng. Chia sẻ trên iOne, Huyền My cho biết, cô vẫn độc thân vì không muốn yêu và chưa tìm được người phù hợp. Từng đặt mục tiêu kết hôn vào năm nay, Huyền My tâm sự, cô sẽ không bao giờ nói trước chuyện lập gia đình nữa. Đến nay, Huyền My chưa từng công khai bất kì mối tình nào với công chúng nhưng vướng một số tin đồn hẹn hò. Năm 2015, người đẹp bị đồn yêu thiếu gia Thế Anh. Tháng 10/2017, Á hậu Huyền My vướng nghi vấn tình cảm với thiếu gia Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh. Tuy nhiên, người đẹp một mực phủ nhận. Ảnh: Vietnamnet Năm 2018, Huyền My hé lộ bản thân từng trải qua hai mối tình, với mỗi người, cô đều có những bài học riêng. Gần đây, nàng á hậu sinh năm 1995 vướng tin đồn tình cảm với cầu thủ Đức Huy. Huyền My phủ nhận tin đồn hẹn hò Đức Huy. Nàng á hậu lên tiếng: “Tôi và Đức Huy cùng chơi chung với một nhóm bạn cũng được hơn 1 năm nay, cả hai chỉ đơn thuần là những người bạn thân với nhau. Nếu mọi người để ý kỹ thì tôi và Đức Huy thường gọi nhau là tao, mày và như hai thằng đàn ông chơi với nhau thật sự”. Huyền My ngày càng trẻ trung, gợi cảm. Cô vui vẻ với cuộc sống độc thân, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Xem video "Huyền My đánh golf". Nguồn FBNV

