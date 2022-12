Nhan sắc Tố My hát đám cưới cát-sê bằng chiếc xe hơi

Mới đây, Tố My hát đám cưới nhà đại gia tại Kiên Giang. Quản lý của nữ ca sĩ cho hay, cát sê của Tố My tại đám cưới này "bằng một chiếc xe hơi". Theo Dân Trí, nữ ca sĩ từ chối tiết lộ về vấn đề cát sê nhưng cho biết con số mà chủ nhân buổi tiệc bỏ ra hoàn toàn tương xứng với chất lượng chương trình. Tố My sinh năm 1991, sở hữu giọng hát ngọt như mía lùi cùng ngoại hình xinh đẹp. Vóc dáng gợi cảm của nữ ca sĩ gây mê người đối diện. Tố My ngày càng đẹp mặn mà sau 7 năm bước vào showbiz. Khi xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ gây ấn tượng với vẻ ngoài chỉn chu. Ở đời thường, Tố My chiếm được thiện cảm của khán giả bởi sự giản dị. Ngoài đời, Tố My tự tin xuất hiện với gương mặt ít son phấn hoặc mặt mộc. Nhan sắc đời thường của "ngọc nữ Bolero" Tố My được nhiều người khen ngợi gây ấn tượng không kém trên sân khấu. Mỗi khi về quê nhà Đà Nẵng, Tố My thường nấu nướng cùng gia đình. Nữ ca sĩ gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến xuân về. Cuộc sống đằng sau ánh hào quang của ca sĩ Tố My nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Nhờ hát Bolero, Tố My tậu được nhà 5 tỷ đồng, mua xe hơi. Nữ ca sĩ từng tốt nghiệp đại học Luật và làm việc trong ngành một thời gian. Xem video "Quang Lê song ca cùng Tố My". Nguồn FB Quang Lê

