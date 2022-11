Chân dung Tố My có ảnh bị rạch nát trên poster liveshow Như Quỳnh

Là khách mời liveshow "The best of Như Quỳnh", nữ ca sĩ Tố My gặp sự cố ảnh trên poster bị rạch nhát. Giọng ca sinh năm 1991 chia sẻ trên Dân Trí, cô rất buồn và sốc khi biết thông tin này. Tố My chia sẻ, đây có thể chỉ là hành động quá khích của một vài người nào đó, không đại diện cho toàn bộ khán giả. Ảnh: Dân Trí Tố My vốn tốt nghiệp cử nhân ngành Luật. Cô làm việc tại một công ty điện lạnh trước khi bước chân vào showbiz. Ảnh: FBNV Sau khi em gái Tố Ny giành giải Á quân Giọng hát Việt 2015, Tố My quyết định nghỉ việc để theo đuổi con đường ca hát. Ảnh: FBNV Năm 2015, Tố My đăng ký tham gia Solo cùng Bolero. Ở sân chơi này, cô giành ngôi vị á quân. Ảnh: FBNV Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, giọng hát ngọt như mía lùi, Tố My được mệnh danh là “ngọc nữ Bolero”. Ảnh: FBNV Năm 2019, Tố My cùng Giang Hồng Ngọc làm giám khảo gameshow Thần tượng Bolero cùng với nghệ sĩ Giao Linh, Quang Lê, Ngọc Sơn và Đình Văn. Hai nữ ca sĩ này có tuổi đời lẫn tuổi nghề còn quá trẻ và rất lép vế so với 4 giám khảo còn lại nên nhiều khán giả phản đối Tố My và Giang Hồng Ngọc ngồi ghế nóng. Ảnh: Fanpage Tố My đổi đời nhờ ca hát. Trước đây, cô phải ở trọ, phụ thuộc vào tài chính của bố mẹ thì sau vài năm bước vào showbiz, Tố My mua được căn nhà 5 tỷ đồng tại TP.HCM và xe hơi. Ảnh: Dân Việt Năm 2017, khi vướng nghi vấn sắp được Quý Bình cầu hôn, Tố My giải thích thực tế đây chỉ là một tiết mục biểu diễn trong đêm nhạc sắp tới của cô. Ảnh: Zing Năm 2018, trong cuộc phỏng vấn với Người lao động, Tố My hé lộ việc có người yêu và được đại gia tặng nhẫn kim cương. “Trong một chuyến lưu diễn, một đại gia tặng tôi chiếc nhẫn kim cương to đùng khiến tôi choáng váng. Tôi cũng nhận được nhiều sự yêu thích, đó là niềm tự hào to lớn. Nhưng hiện tôi có người yêu rồi nên tôi không bao giờ dám nhận quà đắt đỏ từ đại gia”, nữ ca sĩ chia sẻ. Ảnh: FBNVTố My diễn xuất thân mật trên sân khấu và thân thiết với Quang Lê ngoài đời. Cô không lo lắng người yêu ghen tuông vì cho rằng tình cảm dành cho Quang Lê là trong sáng. Ảnh: Dân Việt Xem video "Quang Lê song ca cùng Tố My". Nguồn FB Quang Lê

