Nhan sắc sao nam hậu 'dao kéo': Ngắm những khác thường

Sau ồn ào ly hôn, nam diễn viên Việt Anh gây bất ngờ khi quyết định sang Hàn Quốc chỉnh sửa nhan sắc. Anh thừa nhận “gần đây đã buông thả bản thân” và hy vọng sau khi trở về từ xứ kim chi sẽ sở trở nên "ngon lành" đúng như mình mong ước. Là một trong số nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính nên việc Việt Anh phẫu thuật thẩm mỹ khiến không ít khán giả bất ngờ. Mới đây, nam diễn viên "Người phán xử" đã đăng tải hình ảnh cận mặt sau phẫu thuật. Theo đó, gương mặt của Việt Anh trở nên lạ lẫm hơn nhiều với phần cằm và mũi cao hơn trước. Diện mạo mới của Việt Anh đã nhận về không ít phản ứng trái chiều từ công chúng. Trong đó, một số bạn bè đồng nghiệp và cả khán giả tiếc nuối vẻ điển trai trước đây của anh, cho rằng nam diễn viên đã làm mất nét đẹp vốn có. Để bênh vực người anh thân thiết, Quế Vân đã lên tiếng bảo vệ Việt Anh khi cho biết anh mới phẫu thuật xong được 6 ngày nên chưa thể đẹp ngay. Việt Anh cũng vừa chính thức lên tiếng về diện mạo mới của mình, anh cho biết muốn chia sẻ những hình ảnh đó vì muốn ca ngợi tay nghề và công nghệ của bác sĩ Hàn Quốc. "Sau 5 ngày hết sưng đến 80% và k còn bầm tím nữa, đó là do cách làm chính xác và khoa học nên ít bị tổn thương và phục hồi lại nhanh. Chứ cũng như vậy làm tại Việt Nam thì cũng chưa biết thế nào. Cái gì mà hạ gò má, mở hốc mắt, rồi nhìn như 3D bla...bla... không có đâu vẫn men 100% nhé. Lý do vì sao có những ảnh đó thì 10 ngày nữa Việt Anh sẽ nói nhé", nam diễn viên tiết lộ. MC Nguyên Khang gây ấn tượng với lỗi dẫn chương trình linh hoạt cũng như giọng nói truyền cả, đặc biệt là đôi mắt một mí đặc trưng tạo lên nét duyên ngầm. Thời gian gần đây, khán giả bất ngờ trước hình ảnh khác lạ của nam MC. Gương mặt Nguyên Khang có phần mũi cao hơn và đôi mắt 2 mí hoàn toàn khác trước. Dù được nhiều người khen bảnh bao hơn nhưng Nguyên Khang cũng khiến khán giả không khỏi tiếc nuối vẻ ngoài mộc mạc, dễ thương của nam MC trước đây. Hoàng Anh là một trong những nam diễn viên được khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích bởi ngoại hình nam tính, phong độ. Tuy nhiên anh cũng khiến khán giả phải tiếc nuối khi quyết định cắt mí mắt. Phần mí mắt của nam diễn viên hoàn toàn khác biệt sau khi chỉnh sửa nhưng không tự nhiên và đẹp trai như trước. Hoàng Tôn cũng là sao nam Việt khiến nhiều người tiếc nuối khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là làm cằm và mũi. Khán giả cho rằng anh làm mất đi nét duyên dáng, đáng yêu như lúc chưa phẫu thuật.

Có một khoảng thời gian Hoàng Tôn cũng đã gặp phải những biến chứng sau phẫu thuật khi phần mũi bị đau và sưng, phần cằm cũng bị dài hơn so với gương mặt. Chia sẻ lý do "dao kéo", nam ca sĩ nói: "Tôi quyết định nâng mũi và phẫu thuật cằm để có gương mặt nam tính hơn, ưa nhìn hơn. Với tôi, mình đẹp lên cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng khán giả". Sau thời gian 3 năm thẩm mỹ, gương mặt của Hoàng Tôn giờ đây đã ổn định và ưa nhìn hơn trước. Hồi đầu năm, Lương Bằng Quang cũng khiến khán giả trầm trồ với một diện mạo hoàn toàn khác lạ sau khi dao kéo. Trước đó, Lương Bằng Quang khiến công chúng không khỏi bất ngờ với quyết định đại trùng tu nhan sắc của mình. Bên cạnh đó, anh còn không ngại chia sẻ những hình ảnh với gương mặt sưng phù, chưa lành hẳn sau ca phẫu thuật. Dù nhận được không ít những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng nhưng có vẻ Lương Bằng Quang vẫn rất tự tin và hài lòng với quyết định của mình. Giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc đốn tim khán giả bằng giọng ca nội lực và đầy truyền cảm. Mặc dù có giọng hát thiên phú, thế nhưng vấn đề về ngoại hình lại khiến nam ca sĩ khá tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đầu năm 2017, Đức Phúc quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để đại tu nhan sắc và bất ngờ trở lại với một ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Sau cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc "lột xác" ngoạn mục thành một mỹ nam với gương mặt thanh thoát, sống mũi cao và nước da sáng mịn. Từ khi thay đổi ngoại hình, sự nghiệp của Đức Phúc cũng hoàn toàn khởi sắc. Với vẻ ngoài soái ca cùng giọng hát đầy nội lực, học trò Mỹ Tâm đã tự tin mỗi khi đứng trên sân khấu và nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả. Là quán quân chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol mùa thứ 2, Quốc Thiên chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài thư sinh cùng giọng hát trầm ấm dễ đi sâu vào lòng người. Cũng như những ca sĩ đồng nghiệp, chàng trai sinh năm 1988 cũng thuộc top các sao nam dám công khai chuyện “dao kéo”. Quốc Thiên cho biết đã phẫu thuật sửa mũi theo lời khuyên của một thầy phong thủy. Anh mong rằng chiếc mũi mới sẽ mang lại nhiều điều tích cực cho cuộc sống cũng như công việc của mình. Sau cuộc phẫu thuật, Quốc Thiên trở nên cuốn hút hơn rất nhiều với chiếc mũi cao. Anh cũng tích cực tập luyện thể hình để giữ thân hình 6 múi cực chuẩn. Trấn Thành từng sở hữu một chiếc mũi khá to và thân hình mũm mĩm khiến anh không được tự tin thuở mới vào nghề. Cuối cùng, ông xã của Hari Won quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Sau lần “trùng tu nhan sắc” với vẻ ngoài cuốn hút và nam tính, Trấn Thành ngày càng nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Nam nghệ sĩ cũng không ngại thừa nhận việc đã chỉnh sửa để gương mặt trở nên ưa nhìn hơn. Chia sẻ về vấn đề này Trấn Thành cho biết, là người của công chúng nên anh muốn bản thân phải thật chỉn chu khi đứng trước mọi người.

