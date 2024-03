Nhan sắc "bị thời gian bỏ quên" của diễn viên Kiều Anh

Cách đây 23 năm, nữ diễn viên Kiều Anh gây ấn tượng khi vào vai Nhung phim "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Nhân vật của cô là sinh viên ngành báo chí, hiền lành, chăm chỉ. Ảnh: FBNV Sau đó, Kiều Anh tham gia nhiều phim như: "May ơi là may" (2003), "Con đường khác" (2005), "Tình yêu chia sẻ" (2006), "Hai phía chân trời", "Những công dân tập thể" (2012). Ảnh: FBNV Có đôi mắt man mác buồn nên diễn viên Kiều Anh thường được chọn vào nhiều vai số phận long đong, truân chuyên. Ảnh: FBNV Kiều Anh có khuôn miệng rộng nhưng lại chúm chím, cười rạng rỡ… Ảnh: FBNV Trở lại màn ảnh năm 2018, cô đóng vai Hoa phim "Tình khúc Bạch Dương". Nhân vật của cô mưu sinh ở xứ người, chịu nhiều tủi nhục, cay đắng. Ảnh: Chụp màn hình Vào tháng 8/2019 Kiều Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú với cương vị biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Ảnh: FBNVNữ diễn viên sánh vai Mạnh Trường ở buổi họp báo phim hình sự "Hồ sơ cá sấu" năm 2021. Thời điểm này nhiều người nhận xét cô vẫn giữ nét trẻ trung. Dù lớn hơn bạn diễn 5 tuổi thế nhưng vẻ bề ngoài của cô không chênh lệch nhiều. Ảnh: FBNV Đầu năm 2013, Kiều Anh đảm nhận vai Phương trong bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Cô không thay đổi nhiều so với thời đóng "Phía trước là bầu trời". Ảnh: Chụp mành hình

" Sau hơn 20 năm từ bộ phim đầu tiên đến nay, vẻ đẹp của Kiều Anh được nhận xét gần như không thay đổi nhiều. Ảnh: FBNV Vóc dáng cân đối cùng gương mặt xinh đẹp của cô được khán giả không ngớt lời khen ngợi. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, tự tin và tràn đầy năng lượng. Ảnh: FBNV Bước sang tuổi 43 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, mặn mà. Ảnh: FBNVXem trailer phim Trạm cứu hộ trái tim. Nguồn VFC

