Cuộc sống của diễn viên Kiều Anh ở tuổi 42

Diễn viên Kiều Anh vừa giành giải Diễn viên nữ ấn tượng ở VTV Awards 2023 nhờ vai Phương trong phim truyền hình Gia đình mình vui bất thình lình. Kiều Anh xuất thân là diễn viên múa nhưng được khán giả truyền hình biết tới khi vào vai Nhung trong bộ phim Phía trước là bầu trời năm 2001. Sau Phía trước là bầu trời, cô đóng loạt phim Ký ức Điện Biên, Những công dân tập thể, Giọt nước mắt muộn màng, Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên. Cô đang công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Kiều Anh chia tay bạn trai ngay từ lúc mang bầu con trai, khi đó cô 32 tuổi. Nữ diễn viên Gia đình mình vui bất thình lình cho biết lý do cô chia tay bố của con trai khi đang mang bầu vì cả hai có quá nhiều mâu thuẫn và không muốn con lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Tháng 10/2023, Kiều Anh chia sẻ: "Chưa một lần kết hôn mà cứ bảo tôi tái hôn là sao. Cái nhẫn đạo cụ như này mà cứ bảo đính hôn”. Kiều Anh kín tiếng về chuyện tình cảm hiện tại. Năm 2021, trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Kiều Anh cho hay: "Tôi sẽ vui hơn khi được hỏi về chuyện phim ảnh, nghệ thuật, công việc, còn chuyện tình cảm hay con cái thì muốn giữ riêng cho mình". Kiều Anh vẫn trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 42. Nhung của Phía trước là bầu trời chia sẻ trên Vietnamnet về bí quyết giữ vóc dáng: "Bản thân là một diễn viên múa, cho nên khi không có thời gian tập gym, tôi vẫn tự tập múa, cứ có thời gian là tôi tự múa ở nhà. Có thể là do tôi biết cách vận động sao cho hợp lý, cộng thêm may mắn tôi không dễ béo cũng không dễ gầy, cân nặng duy trì ổn định, cho nên dễ dàng duy trì được vóc dáng". Theo Kiều Anh, đối với làn da quan trọng nhất là tinh thần vui vẻ lạc quan, tâm trạng tác động rất lớn tới sắc tố da. Kiều Anh không ít lần mặc táo bạo khoe vóc dáng. Xem trailer phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV Go

