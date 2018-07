"Nguyệt thảo mai" tái xuất màn ảnh sau khi gây sốt trở lại

Chiều 4/7, Hà Hương cùng dàn diễn viên trẻ tham gia sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh Mỹ nhân thần sách tại TP.HCM. "Chị Nguyệt" diện bộ vest nam tính kết hợp với áo trễ ngực gợi cảm. Cô tỏ ra hào hứng với dự án điện ảnh mới nhất từ khi tên tuổi nóng trở lại nhờ cơn sốt Phía trước là bầu trời. Đây là phim hợp tác Việt - Thái của đạo diễn Nguyên Phương, biên kịch Hạ Khuê. Trong Mỹ nhân thần sách, Hà Hương vào vai cô giáo của nhân vật chính An. Cô giáo có tính cách nghiêm khắc nhưng ấm áp, tinh tế nhưng hơi cứng nhắc. Nhân vật khoảng 35 tuổi, trạc tuổi Hà Hương ngoài đời. Đây là vai diễn nhỏ nhưng có sức hút nhất trong phim nhờ sự hóa thân của "chị Nguyệt thảo mai" đang được cộng đồng mạng yêu thích. Trả lời câu hỏi về vai diễn mới, "chị Nguyệt" cho biết: "Tôi chỉ là diễn viên tay ngang, 10 năm nay tôi cũng rời xa màn ảnh để sống cuộc sống riêng nên nếu bây giờ yêu cầu tôi múa thì có thể tôi còn làm tốt hơn diễn xuất". Nhưng khi nhận vai diễn trong Mỹ nhân thần sắc, cô vẫn rất tự tin vì vai cô giáo trong phim là "vai diễn không thể thiếu, có vai trò gắn kết dòng thời gian". Với nhân vật cô giáo có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp, cô hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt với vai "Nguyệt thảo mai" đình đám. Trúc Anh (The Face) đến rất sớm để tham dự sự kiện. Cô vào vai "hot girl" JaJa Bông trong phim với vẻ đẹp quyến rũ, kiêu kỳ nhưng tính cách lại chảnh chọe và tự mãn. Nhân vật là đại diện của tuýp nhân vật "cô gái lắm chiêu", dùng nhiều thủ đoạn để đoạt được mục đích. Trúc Anh và Nanon Korapat khá thân thiết với nhau do nữ diễn viên có thời gian sống tại Thái Lan và nói rất tốt tiếng Thái. Cô cũng phát biểu bằng tiếng Thái trong sự kiện ra mắt phim, về sự tương đồng giữa showbiz Việt và Thái Lan. Phim có đề tài học đường, kể về nữ sinh An (Việt Linh đóng), thành viên hội Vỹ Nhân trong trường trung học. Đối thủ của hội Vỹ Nhân là hội Mỹ Nhân gồm các cô gái xinh đẹp dẫn đầu là Jaja Bông (Trúc Anh Burin). Mỹ nam Thái Lan Nanon Korapat góp mặt trong vai Đình Quân, "nam thần" của trường trung học. Nanon Korapat, diễn viên 17 tuổi của Thái lần đầu dóng phim Việt Nam, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi nói tiếng Việt trong một bộ phim. Điều đó yêu cầu tôi phải hiểu rõ cảnh mình xuất hiện, nắm rõ tâm lý của nhân vật để thể hiện tốt vai diễn". Thiên Nga (The Face) cũng góp mặt với vai hot girl trong hội Mỹ Nhân cùng Trúc Anh. Phim được thực hiện 2 phiên bản chiếu riêng ở Việt Nam và Thái Lan. Như vậy, phim được lồng tiếng Việt và Thái cho các diễn viên ở hai phiên bản, còn khi diễn, diễn viên thể hiện khẩu hình khớp với ngôn ngữ. Xem video "Nguyệt thảo mai" xưa và nay. Nguồn VTC1:

