'Người vợ quốc dân' Lưu Đào hạnh phúc bên chồng sau khi trả hết nợ

Ngày 5/1, trang Sina chia sẻ bộ ảnh mới của của cặp vợ chồng mẫu mực nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ Lưu Đào và Vương Kha. Cả hai vừa tham gia show truyền hình Quán trọ thân thương 2 với vai trò thành viên chính. Trong show, họ dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm tình cảm và chia sẻ những tâm sự thấm thía mà họ đã rút ra sau 11 năm hôn nhân đầy sóng gió. Vương Kha tỏ ra là người rất quan tâm và chiều chuộng bà xã. Anh khen ngợi Lưu Đào là người phụ nữ luôn xinh đẹp kể cả khi để mặt mộc và ăn mặc xuề xòa. Niềm vui của Vương Kha là được ở bên người vợ xinh đẹp: "Cô ấy ở đâu, tôi ở đó". Ngoài ra, Vương Kha còn dành sự ngưỡng mộ với tính cách kiên cường của bà xã. Anh nói: "Tôi thật sự phục Lưu Đào ở điểm cô ấy chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ để than kể về nỗi thống khổ của bản thân. Cô ấy bảo có vấn đề gì chứ, cứ làm thôi". Tháng 9/2017, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Vương Kha khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ đoạn tâm sự dài của mình: "Lúc tôi nhụt chí nhất, cô ấy mặc phận nữ nhi mà bao bọc tôi, gánh vác tất cả, đưa tôi trở lại thời khắc đỉnh cao. So với cô ấy, tôi là kẻ hồ đồ. Tôi phải dành cả đời mình, để trả ơn nghĩa của vợ". "Khi xưa tôi từng phạm hết tất cả sai lầm, làm tổn thương những người yêu thương mình, làm hại cả thân thể mình, tiêu xài tiền bạc chẳng khác nào nước chảy. Đến bây giờ khi đã già, nhìn trong gương tôi chẳng còn nhận ra mình nữa. Nhưng tuổi xuân qua đi, con rồng kiêu ngạo năm nào cũng biết hối hận. Là Đào, chưa bao giờ oán hận một câu. Khi đó sóng gió càng mạnh mẽ, cô ấy càng kiên cường. Mười năm gian khổ dùng yêu thương đắp nặn, hóa mồ hôi của tuổi trẻ tận tình giảng dạy cho tôi. Đào giúp tôi hiểu cách phải đối xử với bản thân và cuộc sống thật tốt mới không lãng phí sinh mệnh của chính mình. Là Đào đã tạo ra một con người mới như tôi ngày hôm nay" - Vương Kha xúc động chia sẻ tình yêu dành cho vợ. Năm 2008, Lưu Đào kết hôn với một trong "Kinh thành tứ thiếu" (4 thiếu gia đất Bắc Kinh) là Vương Kha chỉ sau 20 ngày gặp gỡ. Đám cưới hoành tráng nhưng nhiều thị phi diễn ra trong suốt 4 ngày với chi phí hơn 600 nghìn USD. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2010, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin Vương Kha đệ đơn phá sản, bị tòa triệu tập vì khoản nợ khổng lồ. Năm 2011, Vương Kha cũng phải ra tòa vì rắc rối liên quan đến thẻ tín dụng. Từ một thiếu gia ăn chơi khét tiếng Vương Kha rơi vào cảnh nợ nần với con số lên tới 47 triệu USD. Tháng 5/2018, tờ ON của Hong Kong đưa tin Lưu Đào đã thay chồng trả dứt điểm số tiền nợ. Trong 5 năm qua cô liên tục đóng phim, tham gia show, đi sự kiện để thanh toán các khoản nợ của chồng. Vào thời điểm đó, Vương Kha bị trầm cảm đến mức phải dùng thuốc an thần liên tục nhưng vẫn không thể ngủ. Thậm chí anh nhiều lần tìm đến cái chết nhưng được phát hiện và cấp cứu kịp thời, may mắn bên cạnh anh có bà xã Lưu Đào luôn an ủi, động viên. Khi cưới Vương Kha, Lưu Đào bị mang tiếng là hám tiền nhưng sau khi chồng gặp khó khăn, cô vẫn không quay lưng: "Tôi đã chọn anh ấy thì sẽ không bỏ đi, dù tất cả có quay lưng nhưng tôi vẫn mãi ở bên anh ấy". Hiện tại, họ có con gái 10 tuổi và con trai 9 tuổi. Lưu Đào nhờ sự kiên trì ở bên cạnh ông xã lúc khó khăn, cộng với tính cách chu đáo tháo vát việc nhà, đã trở thành "con dâu quốc dân" của công chúng Trung Quốc.

Ngày 5/1, trang Sina chia sẻ bộ ảnh mới của của cặp vợ chồng mẫu mực nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ Lưu Đào và Vương Kha. Cả hai vừa tham gia show truyền hình Quán trọ thân thương 2 với vai trò thành viên chính. Trong show, họ dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm tình cảm và chia sẻ những tâm sự thấm thía mà họ đã rút ra sau 11 năm hôn nhân đầy sóng gió. Vương Kha tỏ ra là người rất quan tâm và chiều chuộng bà xã. Anh khen ngợi Lưu Đào là người phụ nữ luôn xinh đẹp kể cả khi để mặt mộc và ăn mặc xuề xòa. Niềm vui của Vương Kha là được ở bên người vợ xinh đẹp: "Cô ấy ở đâu, tôi ở đó". Ngoài ra, Vương Kha còn dành sự ngưỡng mộ với tính cách kiên cường của bà xã. Anh nói: "Tôi thật sự phục Lưu Đào ở điểm cô ấy chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ để than kể về nỗi thống khổ của bản thân. Cô ấy bảo có vấn đề gì chứ, cứ làm thôi". Tháng 9/2017, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Vương Kha khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ đoạn tâm sự dài của mình: "Lúc tôi nhụt chí nhất, cô ấy mặc phận nữ nhi mà bao bọc tôi, gánh vác tất cả, đưa tôi trở lại thời khắc đỉnh cao. So với cô ấy, tôi là kẻ hồ đồ. Tôi phải dành cả đời mình, để trả ơn nghĩa của vợ". "Khi xưa tôi từng phạm hết tất cả sai lầm, làm tổn thương những người yêu thương mình, làm hại cả thân thể mình, tiêu xài tiền bạc chẳng khác nào nước chảy. Đến bây giờ khi đã già, nhìn trong gương tôi chẳng còn nhận ra mình nữa. Nhưng tuổi xuân qua đi, con rồng kiêu ngạo năm nào cũng biết hối hận. Là Đào, chưa bao giờ oán hận một câu. Khi đó sóng gió càng mạnh mẽ, cô ấy càng kiên cường. Mười năm gian khổ dùng yêu thương đắp nặn, hóa mồ hôi của tuổi trẻ tận tình giảng dạy cho tôi. Đào giúp tôi hiểu cách phải đối xử với bản thân và cuộc sống thật tốt mới không lãng phí sinh mệnh của chính mình. Là Đào đã tạo ra một con người mới như tôi ngày hôm nay" - Vương Kha xúc động chia sẻ tình yêu dành cho vợ. Năm 2008, Lưu Đào kết hôn với một trong "Kinh thành tứ thiếu" (4 thiếu gia đất Bắc Kinh) là Vương Kha chỉ sau 20 ngày gặp gỡ. Đám cưới hoành tráng nhưng nhiều thị phi diễn ra trong suốt 4 ngày với chi phí hơn 600 nghìn USD. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2010, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin Vương Kha đệ đơn phá sản, bị tòa triệu tập vì khoản nợ khổng lồ. Năm 2011, Vương Kha cũng phải ra tòa vì rắc rối liên quan đến thẻ tín dụng. Từ một thiếu gia ăn chơi khét tiếng Vương Kha rơi vào cảnh nợ nần với con số lên tới 47 triệu USD. Tháng 5/2018, tờ ON của Hong Kong đưa tin Lưu Đào đã thay chồng trả dứt điểm số tiền nợ. Trong 5 năm qua cô liên tục đóng phim, tham gia show, đi sự kiện để thanh toán các khoản nợ của chồng. Vào thời điểm đó, Vương Kha bị trầm cảm đến mức phải dùng thuốc an thần liên tục nhưng vẫn không thể ngủ. Thậm chí anh nhiều lần tìm đến cái chết nhưng được phát hiện và cấp cứu kịp thời, may mắn bên cạnh anh có bà xã Lưu Đào luôn an ủi, động viên. Khi cưới Vương Kha, Lưu Đào bị mang tiếng là hám tiền nhưng sau khi chồng gặp khó khăn, cô vẫn không quay lưng: "Tôi đã chọn anh ấy thì sẽ không bỏ đi, dù tất cả có quay lưng nhưng tôi vẫn mãi ở bên anh ấy". Hiện tại, họ có con gái 10 tuổi và con trai 9 tuổi. Lưu Đào nhờ sự kiên trì ở bên cạnh ông xã lúc khó khăn, cộng với tính cách chu đáo tháo vát việc nhà, đã trở thành "con dâu quốc dân" của công chúng Trung Quốc.