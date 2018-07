Lưu Đào - Sao nữ xứng danh "vợ hiền số 1" Cbiz

Phận nữ nhi trong giông bão như "cá vượt vũ môn": Nhảy vào lửa mới có ngày thành "vàng ròng"

Thời điểm đó, Lưu Đào đã cố đưa chồng vượt qua khủng hoảng, bụng to nhưng cô vẫn cùng chồng đi du lịch. Chồng cáu bẳn, gắt gỏng, cô vẫn nhẹ nhàng an ủi anh với mong muốn vực dậy cả gia đình. Cô từng viết lên blog của mình những lời trìu mến: "Người yêu dấu, cảm ơn anh đã can đảm và cố gắng để chúng ta từ 2 trở thành 1. Từ bây giờ trở đi cuộc sống chúng ta đã gắn kết với nhau không xa rời, anh có nhớ lời tuyên thệ của anh trong đám cưới: 'Bất kể chúng ta đang ở đâu dù trên chiến trường, mưa giông, bão tuyết, chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau, mãi mãi không buông tay'".

Có lẽ cũng bởi là con người trọng tình cảm, trọng ân nghĩa, cô quyết tâm cùng chồng vượt qua hoạn nạn. Lưu Đào đưa Vương Kha sang Mỹ chữa trị, chăm sóc để anh dần cai thuốc an thần. Bên cạnh đó, Lưu Đào trở lại showbiz, chăm chỉ đóng phim để cáng đáng tài chính gia đình. Cô cũng sẵn sàng bán hết nhà xe, cầm cố tài sản riêng để giúp chồng lấy lại công ty, vượt qua khủng hoảng.