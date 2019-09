Người đẹp ô danh vì khoe thân, hành động lố lăng sao không chừa?

(Kiến Thức) - Trước thiếu nữ ngực trần Trần Mai Hương quay clip phản cảm ở Hội An, hàng loạt mỹ nhân Việt chụp ảnh khoe thân đã bị chỉ trích dữ dội. Tại sao các người đẹp bất chấp dư luận hành động lố lăng?

Trần Mai Hương - thiếu nữ ngực trần chụp ảnh ở Hội An (Quảng Nam) đang là một trong những mỹ nhân "hứng gạch đá" nhiều nhất mấy ngày nay.

Dù lên tiếng xin lỗi và biện minh cho hành động của mình rằng "chỉ nghĩ đơn giản là đẹp nên up trên trang cá nhân mà không biết làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An", nhưng nữ người mẫu tự do Trần Mai Hương vẫn bị "ném đá" tới tấp.

Lời xin lỗi của thiếu nữ ngực trần khoe thân ở Hội An như "đổ thêm dầu vào lửa". Ảnh chụp màn hình FBNV.

Không ít khán giả là người con của Hội An tỏ ra gay gắt khi cho rằng, nữ chính phải chịu trách nhiệm cho hành động làm xấu hình ảnh di sản nổi tiếng, dù đã lên tiếng xin lỗi và xóa clip.

"Đăng clip đã nổi tiếng rồi, xin lỗi cũng nổi tiếng nữa! Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, không cho tham gia các hoạt động nghệ thuật khác! Như vậy mới có tính răn đe!", thành viên Thanh Chánh Trần nêu ý kiến.

Răn đe đâu chưa thấy, chỉ thấy hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác đua nhau chụp ảnh khoe thân gây sốc dù liên tục bị dư luận công kích, bị gắn mác hư hỏng, thị phi.

Trước Mai Hương, Á hậu Thư Dung và bạn diễn là một nữ người mẫu ảnh cũng bị chỉ trích dữ dội vì chụp ảnh khoe thân lố lăng ở "Tuyệt tình cốc" Đà Lạt. Vì gây phản cảm, ca sĩ Sĩ Thanh cũng đã phải gỡ bộ ảnh mặc xuyên thấu được chụp ngay tại những địa điểm nổi tiếng giữa trung tâm TP HCM như Nhà hát lớn, nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố và xem đó như "bài học để đời".

Thư Dung chụp ảnh phản cảm... Ảnh: Tuart. ... và Sĩ Thanh phải trả giá đắt cho hành động không phù hợp của mình. Ảnh: FBNV.

Có vẻ như việc chưa bị xử lý "đến nơi đến chốn" khiến cho những mỹ nhân hành động lố lăng mãi không chừa. Vì cái lợi trước mắt, hết người đẹp này đến người đẹp khác "bất chấp tất cả" để có sự nổi tiếng nhờ tai tiếng.

Không thể phủ nhận sau khi đoạn clip khoe thân phản cảm được lan truyền, Trần Mai Hương - một người mẫu quảng cáo thương hiệu sản phẩm được nhiều người biết đến hơn. Nhưng sự nổi tiếng đó cũng như "con dao hai lưỡi".

Chưa rõ, lần cởi đồ khoe thân gây sốc này có mang đến cơ hội tiến thân cho người đẹp hay không nhưng danh dự của cô đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Chưa kể, cái mác thị phi, thiếu nữ ngực trần sẽ gắn tên với người đẹp như một vết nhơ khó lòng tẩy rửa được!