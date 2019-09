Loạt mỹ nhân Việt chụp ảnh phản cảm gây nhức mắt

Mới đây, sự việc một cô gái có tên tài khoản Trần Mai Hương cởi trần quay clip khoe thân phản cảm trên nóc một ngôi nhà ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) đang bị dư luận "ném đá". Ảnh: FBNV. Điều đáng nói hơn là mỹ nhân Việt chụp ảnh phản cảm, làm xấu hình ảnh Hội An lại tự giới thiệu trên trang cá nhân là một người mẫu, diễn viên, hoạt động ở Sân khấu Kịch Hồng Vân. Ngay sau đó, NSND Hồng Vân lên tiếng bày tỏ sự bất ngờ và khẳng định trên Zing chuyện sân khấu kịch của chị không có ai là học viên hay diễn viên có tên như vậy. Sau sự việc của nữ người mẫu ngực trần, Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Thanh tra Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam, đề nghị hỗ trợ xác minh và xử lý theo pháp luật. Trước đó, "Á hậu bị tước vương miện" Thư Dung cũng bị dư luận chỉ trích dữ dội vì chụp ảnh khoe thân phản cảm ở "Tuyệt tình cốc" Đà Lạt. Không chỉ bộ ảnh bị dư luận chỉ trích là "phản cảm", "dung tục", "lố lăng", ê-kíp chụp ảnh của Thư Dung còn bị "tố" phá hoại cảnh quan Đà Lạt khi "bẻ cành thông làm đạo cụ chụp ảnh". Ảnh: Tuart. Trái với suy đoán của nhiều người, người đẹp này lại không bị Cục NTBD xử lý. Theo đó, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục NTBD (Bộ VHTTDL) cho biết trên báo chí rằng, Cục không đưa ra hình thức xử lý Thư Dung vì "việc ăn mặc hở hang của Thư Dung không nằm trong phạm vi hoạt động biểu diễn. Cô có hành vi gây phản cảm nơi công cộng thuộc địa bàn tỉnh đó thì tỉnh phải có trách nhiệm quản lý cũng như có chế tài với hành vi này”. Ảnh: Tuart. Tháng 10 năm ngoái, nữ ca sĩ Sĩ Thanh cũng phải nhận về nhiều lời chỉ trích sau khi tung bộ ảnh gợi cảm được chụp ngay tại những địa điểm nổi tiếng giữa trung tâm TP HCM như Nhà hát lớn, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố. Việc Sĩ Thanh diện trang phục mỏng tang, sexy hết cỡ cùng người mẫu nam tạo dáng gợi cảm trước những nơi tôn nghiêm, mang biểu tượng của thành phố bị chỉ trích là không phù hợp, gây phản cảm. Dù không bị xử lý cho hành động của mình nhưng sự việc cũng khiến hình ảnh của Sĩ Thanh bị ảnh hưởng. Nữ ca sĩ cũng cho biết sự cố đã qua như một bài học cho cô và ê-kíp là phải cẩn trọng hơn trước mỗi hình ảnh gửi đến công chúng. Không chỉ lên án, dư luận cho rằng những mỹ nhân Việt có hành động gây phản cảm như người mẫu Trần Mai Hương hay Á hậu Thư Dung... cần phải bị xử lý nghiêm để "làm gương". Thế giới từng xử lý "gây choáng" với những trường hợp như của các người đẹp này. Hoa hậu vùng Bretagne (Pháp) - Eugénie Journée từng bị tước danh hiệu và mất cơ hội dự thi Hoa hậu Pháp năm 2015 sau khi đăng ảnh chụp bán khỏa thân lên mạng xã hội. Ảnh: Instagram.

