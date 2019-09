Trần Mai Hương “xách dép” cho loạt mỹ nhân chụp ảnh ở Hội An

Là một người con sinh ra và lớn lên tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy gây nhiều ấn tượng hơn cả mỗi khi chia sẻ hình ảnh dạo chơi ở từng góc phố nơi đây. Ảnh: FBNV. Trong tà áo dài truyền thống, hoa hậu 18 tuổi khiến ai nấy cũng phải nao lòng trước vẻ đẹp của con người lẫn cảnh vật nơi phố cổ. Vẻ đẹp truyền thống lẫn hiện đại trong mỗi bức ảnh của người đẹp xứ Quảng khiến người xem cảm nhận được một Hội An hấp dẫn hơn từ cảnh vật, ẩm thực, văn hóa đến lối sống, con người. Chỉ cần ngắm mỹ nhân Việt chụp ảnh ở Hội An, dạo chơi trong phố cổ 300 năm được công nhận bởi UNESCO là muốn tới ngay Hội An rồi! Hoa hậu Ngọc Hân chụp ảnh ở một góc phố Hội An đẹp như tranh. Ảnh: Panda Dương. Chọn nóc quán cafe để chụp ảnh, ngắm cả Hội An thơ mộng là sở thích của không chỉ sao Việt mà rất nhiều du khách khi tới đây. Ngọc Hân đặc biệt say mê Hội An về đêm. Hari Won khoe sắc dịu dàng ở "xứ sở" đèn lồng Hội An. Nữ ca sĩ cảm thấy cuộc sống nơi đây rất yên bình và vui vẻ. Diễm My thả dáng thướt tha ở Hội An. Cuộc sống và con người mến khách nơi đây cũng khiến người đẹp cảm thấy tâm hồn thanh thản sau những mệt mỏi trong công việc. Ảnh: Rin Trần. Hoa hậu Mai Phương Thúy và siêu mẫu Võ Hoàng Yến tạo dáng tinh nghịch giữa con đường phố cổ tràn ngập hoa. Ảnh: FBNV. Tăng Thanh Hà mơ màng, kiêu sa nơi phố cổ. Ảnh: Tang Tang. Xem video "Người dân Hội An chào đón Hoa hậu Tiểu Vy". Nguồn Youtube:

