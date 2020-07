Người đẹp HHVN xuất hiện trong “Tình yêu và tham vọng” là ai?

Lê Thanh Tú xuất hiện trong tập 36 " Tình yêu và tham vọng". Vai diễn của cô là Anna Trần - gương mặt đại diện của công ty Hoàng Thổ bị Phong giành lấy. Ảnh: VTV Anna Trần là vai diễn đầu tay của Lê Thanh Tú. Chia sẻ với Zing, cô cho biết, bản thân được Diễm My giúp đỡ về mặt diễn xuất. “Ban đầu, tôi còn gượng gạo trước máy quay nhưng phong thái tự nhiên của chị My giúp tôi nhập vai hơn", Thanh Tú nói. Thanh Tú là gương mặt khá quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Chân dài sinh năm 1996 từng đoạt giải ba cuộc thi Miss áo dài nữ sinh Việt Nam 2015, trở thành Đại sứ Hotvteen Hà Nội 2014 và giành giải Hoa khôi Miss Hà Nội Photo Model 2015. Thanh Tú còn từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018. Nữ diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" miệt mài thi thố nhưng chưa thể chạm tay vào vương miện hoa hậu. "Việc tham gia các cuộc thi nhan sắc nhiều mà không đoạt giải nói không buồn là nói dối. Nhưng, tôi đã cố gắng hết mình và kết quả đôi khi còn phụ thuộc vào may mắn của mình”, Thanh Tú chia sẻ. Thanh Tú hiện tại theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô còn đang theo học lớp diễn xuất để thử sức đóng phim.Lê Thanh Tú ngày càng xinh đẹp sau khi dừng thi nhan sắc. Cô lựa chọn Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 là cuộc thi nhan sắc cuối cùng của mình. Chân dài sinh năm 1996 tỏ ra kín tiếng về đời tư. Mời quý độc giả xem trailer phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn VTV

