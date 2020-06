Soi tổ ấm hạnh phúc của Thanh Sơn “Tình yêu và tham vọng“

Diễn viên Thanh Sơn hiện nhận được sự chú ý của khán giả khi xuất hiện trong 2 bộ phim truyền hình " Tình yêu và tham vọng" và "Đừng bắt em phải quên". Ảnh: VTV Nếu như trong "Tình yêu và tham vọng", Thanh Sơn vào vai giám đốc Sơn đẹp trai, trí thức đem lòng yêu mến Linh (Diễm My) nhưng lại không được đáp lại thì trong "Đừng bắt em phải quên", anh đảm nhận vai thầy giáo Duy lạnh lùng. Ảnh: VTV Trước "Tình yêu và tham vọng" và "Đừng bắt em phải quên", Thanh Sơn đóng nam chính phim "Nàng dâu order". Ảnh: VTV Thanh Sơn thường đóng cặp với các nữ diễn viên hơn tuổi như Đan Lê, Minh Hà, Lan Phương. Ảnh: VTV Hình ảnh Thanh Sơn bên Minh Hà trong bộ phim "Lựa chọn cuối cùng". Ảnh: VTV Ngoài đời, Thanh Sơn kết hôn từ sớm. Danh tính bà xã của nam diễn viên được giữ kín. Ảnh: Vietnamnet Thanh Sơn chia sẻ lý do không nhắc đến vợ trên truyền thông: "Khi người ta có thứ gì quý thì thường thích giấu giếm, không phô ra đâu vì lỡ mất thì chết (cười). Chỉ đơn giản đây là cô gái tôi đã chọn. Ít nhất là trong mắt Sơn thì đó là một cô gái tốt. Chuyện tình yêu khó nói và Sơn cũng không muốn chia sẻ nhiều về điều này. Bản thân vợ tôi cũng rất ngại khi được nhắc tới". Thanh Sơn cho biết, vợ rất say mê các vai diễn của anh trên sân khấu nhưng lại không thích xem phim anh đóng vì vậy, nam diễn viên không "báo cáo" cho vợ trước những cảnh tình tứ trên màn ảnh.Nam diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" ít nhắc về vợ nhưng chia sẻ khá nhiều hình ảnh về con gái. Con gái của Thanh Sơn vô cùng đáng yêu. Nam diễn viên tâm sự anh thích chăm sóc con. Công việc bận rộn nên Thanh Sơn không có nhiều thời gian dành cho con gái. Mỗi khi rảnh rỗi, Thanh Sơn luôn dành hết thời gian cho vợ con. Mời quý độc giả xem trailer tập 2 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn VTV

