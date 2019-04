Ngọt ngào 9 năm tình yêu của Hà Anh và Dương Hoàng Yến

Kỉ niệm 9 năm yêu nhau, mới đây nam ca sĩ Vũ Hà Anh đã đăng tải bức ảnh anh cùng người yêu là nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến lên trang cá nhân. Kèm theo đó, nam ca sĩ cũng gửi đến bạn gái lời nhắn nhủ ngọt ngào bằng tiếng anh: “9 years already! No matter what life is going to give. I will always be thankful to you…” (9 năm rồi! Cho dù cuộc sống có ra sao đi nữa, anh vẫn luôn biết ơn em…).

Bức ảnh ngọt ngào nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân.

Nhiều bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và mong họ nhanh chóng kết hôn để có cái kết viên mãn nhất. “Quá tuyệt vời, không thể tin nổi. Happy forever các em nhé!”, MC Đức Bảo viết. Facebook Ny Nguyễn cũng bày tỏ: “Ngưỡng mộ anh chị lắm. Mong anh chị mãi hạnh phúc”.

Hà Anh và Dương Hoàng Yến gặp nhau khi cùng học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Lúc đó Yến mang "sắc đẹp ngàn cân", còn Hà Anh là hotboy của trường. Yến bảo, với ngoại hình "ấn tượng" ấy, Hà Anh không thèm để mắt tới cô.