Ngỡ ngàng Tiểu Vy và Hoàng My giống nhau như "hai giọt nước"

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My vừa đăng tải hình ảnh chụp chung hiếm hoi của cô và Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy, kèm chú thích: "Sau 19 năm, cuối cùng My cũng đã tìm ra đứa em gái thất lạc".

Khoảnh khắc giống nhau như chị em của Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Á hậu Hoàng My. Ngay lập tức bức ảnh trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Ai ai cũng ngỡ ngàng trước sự giống nhau đến lạ của hai người đẹp này: "Nhìn như hai chị em sinh đôi vậy ấy"; "Nhìn Tiểu Vy như em gái của chị Hoàng My luôn, người ngoài lại tưởng người cùng một nhà"; "Chúc mừng chị đã tìm được em gái thất lạc".... Có thể thấy, cùng sở hữu vẻ đẹp lai Tây, hàng lông mày sắc sảo, đôi mắt sâu cùng khuôn miệng rộng khi cười là những điểm đủ khiến ai cũng ngỡ hai nàng Hậu là người chung một nhà.



Trước đó, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy cũng từng được mang ra so sánh với Á hậu Hoàng My vì sở hữu rất nhiều nét giống đàn chị. Ngoài nhan sắc, cả hai còn có chiều cao xấp xỉ nhau. Hoàng My sinh năm 1988 có chiều cao 1m73 , trong khi đó cô em sinh năm 2000 cao 1m74. Đặc biệt, khác với nhiều người đẹp khác thích trang điểm phong cách da trắng môi hồng, Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Hoàng My lại ưa chuộng lối trang điểm hiện đại, cá tính.

Được biết, Hoàng My giành ngôi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, còn Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.