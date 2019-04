Nghệ sĩ hải ngoại đau buồn viếng cố diễn viên Anh Vũ ở Mỹ

Trong những ngày qua, thông tin diễn viên Anh Vũ qua đời ở Mỹ khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc thương. Đúng như thông báo, lễ viếng nghệ sĩ Anh Vũ ở Mỹ đã diễn ra từ 14h đến 20h ngày 6/4 (giờ Mỹ), tức buổi sáng ngày 7/4 (giờ Việt Nam). Gia đình chị ruột của Anh Vũ ở Mỹ tổ chức lễ tang cho Anh Vũ. Ngoài ra, là bạn thân của Anh Vũ, ca sĩ Leon Vũ (ngoài cùng bên phải) cũng luôn túc trực trong tang lễ. Đông đảo nghệ sĩ hải ngoại: Hồng Đào, Hương Lan, Hoài Tâm...đã đến tiễn biệt Anh Vũ trước khi thi hài của cố diễn viên được đưa về Việt Nam. Các nghệ sĩ đều đau buồn trong tang lễ của Anh Vũ. Có mặt ở Mỹ, MC Cát Tường đến tiễn biệt Anh Vũ. "Tiễn anh về nhà, về với gia đình với khán giả thân thương. Mong anh sớm đến miền cực lạc", Cát Tường chia sẻ. Lễ tang ở Mỹ của Anh Vũ được tổ chức tại nhà quàn An Lạc. Mới đây, hình ảnh thi hài của Anh Vũ bị lan truyền trên mạng xã hội khiến đồng nghiệp của cố diễn viên rất bức xúc. Leon Vũ lên tiếng: "Mình không muốn gia đình nghệ sĩ Anh Vũ chưa thấy mặt con mình mà đã lan tràn trên mạng xã hội những hình ảnh không chấp nhận được". Hồng Vân cũng mong mọi người gỡ những bức ảnh chụp thi hài của Anh Vũ và thay bằng những tấm chân dung của Anh Vũ hoặc chụp chung với Anh Vũ vui vẻ. Theo cáo phó, lễ viếng Anh Vũ ở Việt Nam bắt đầu từ 16h ngày 9/4 tại chùa Ấn Quang. Lễ động quan diễn ra vào 6h sáng ngày 12/4, sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (Quận 9, thành phố HCM). Xem video "Anh Vũ tham gia chương trình Kí ức vui vẻ". Nguồn Zing

