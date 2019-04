Nghệ sĩ Anh Vũ: Bị ung thư, từng kết hôn, cả đời hiếu thảo với mẹ

Khi đang lưu diễn ở Mỹ, diễn viên hài Anh Vũ đột ngột qua đời. Nhật Tinh Anh cho biết, cách đây 2 tháng, nam nghệ sĩ tâm sự rằng bệnh ung thư của anh đã tái phát. Ảnh: Khám phá 19 năm trước, Anh Vũ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng, tế bào ung thư đã di căn đến gan. “Vào lúc ấy, bác sĩ nói, chỉ cần tế bào ung thư di căn đến gan, chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi vẫn nhớ như in những ngày điều trị tại bệnh viện, tôi thực sự suy sụp, khủng hoảng”, anh nói. Sau khi biết mình bị bệnh, Anh Vũ siêng năng tập thể dục như đi bộ, tập yoga và chọn cho mình đời sống tinh thần sảng khoái. Bên cạnh đó, Anh Vũ tuyệt đối tuân theo chế độ dinh dưỡng chuyên biệt và phác đồ điều trị chuẩn. Kết quả, sức khỏe của anh đã bình phục. Người luôn ở bên, động viên Anh Vũ chống chọi căn bệnh ung thư quái ác là mẹ của nam diễn viên. Khi nghe tin dữ về con trai, mẹ của Anh Vũ vô cùng đau xót. "Đau xót lắm, thương con cả đời hiếu thảo với mẹ, với gia đình”, bà nói trên Người lao động. Ảnh: Người lao động. Bà Thu chia sẻ thêm, bà bị cao huyết áp nên trước khi sang Mỹ lưu diễn, Anh Vũ không bao giờ quên dặn dò mẹ phải uống thuốc đúng giờ và giữ gìn sức khỏe. Anh Vũ rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Theo Phụ nữ online, nam diễn viên hài từng kết hôn vào năm 20 tuổi nhưng chỉ được 2 năm thì vợ chồng anh ly thân. Anh Vũ từng chia sẻ, anh không cần một người vợ quá đẹp mà chỉ mong gặp được người hiểu chuyện và có duyên. Mới đây, nghệ sĩ Hồng Vân kêu gọi mọi người giúp đỡ để có thể đưa thi thể Anh Vũ về nước do gia đình không đủ điều kiện. Xem video "Anh Vũ diễn vở hài kịch Út khờ được vợ". Nguồn Youtube/Đan Trường Singer Official

