Ngắm trọn bộ ảnh lễ ăn hỏi của Phương Nga - Bình An

Ngày 6/10, lễ ăn hỏi của Phương Nga - Bình An diễn ra tại Hà Nội. Trong ngày trọng đại, nàng á hậu diện hai mẫu áo dài. Phương Nga lựa chọn mẫu áo dài màu xanh mint. Nàng á hậu hút mọi ánh nhìn bên Hoa hậu Ngọc Hân và dàn phù dâu. Dàn phù dâu của Phương Nga quy tụ nhiều mỹ nhân Việt như: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Anh, diễn viên Lương Thanh, Hoa khôi Thúy Vi. Ngọc Hân thiết kế áo dài cho cô dâu chú rể và dàn phù dâu, phù rể. Bình An diện áo dài cùng tông màu xanh với Phương Nga trong lễ ăn hỏi. Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Phương Nga và Bình An thay bộ trang phục áo dài tông đỏ. Nàng á hậu hạnh phúc trong ngày theo chồng về dinh. Đôi uyên ương thực hiện các nghi lễ truyền thống. Bình An và gia đình đón Phương Nga về quê nhà Phú Thọ. Nàng á hậu từ lâu đã được gia đình Bình An yêu mến. Sau lễ ăn hỏi, Bình An chia sẻ trên trang cá nhân: "Rể Hà Tĩnh và dâu Phú Thọ chào cả nhà ạ. Hẹn mọi người ngày 21/10/2022". Sau kết hôn, cặp đôi sẽ về sống trong căn hộ chung cư do Á hậu Phương Nga lên ý tưởng thiết kế và mua sắm. Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

