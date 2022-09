Ngắm bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của Phương Nga - Bình An

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Phương Nga khoe bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của mình chụp ở Bình Dương. "Anh vẫn đang chờ đợi ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình, ngày mà em mặc chiếc váy cưới bước vào cuộc đời của anh", nam diễn viên Bình An viết trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh cưới Phương Nga - Bình An, cô dâu xinh tươi trong bộ váy trắng, tạo dáng trên cồn cát. Cặp đôi đã chụp 3 bộ ảnh cưới tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Cô dâu, chú rể rạng rỡ trong bộ ảnh cưới, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc trong từng bức ảnh. Trước đó, ngày 16/9, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và nam diễn viên "Gara hạnh phúc" đã đi đăng ký kết hôn. Tháng 10 tới đây Phương Nga và Bình An sẽ tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Sau đám cưới, hai người sẽ dọn về sống trong căn hộ chung cư mới sắm. Tháng 9/2018, rộ tin đồn Phương Nga và Bình An hẹn hò khi phát hiện nam diễn viên sinh năm 1993 ngồi ở phía hàng đầu khán đài chăm chú quan sát và cổ vũ Phương Nga trong đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018". Dịp Valentine 2019 cả hai mới công khai chuyện hẹn hò. Theo Bình An anh quen và phải lòng Phương Nga khi làm giám khảo cuộc thi Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017.Xem trailer phim "Gara hạnh phúc". Nguồn VFC

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Phương Nga khoe bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của mình chụp ở Bình Dương. "Anh vẫn đang chờ đợi ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình, ngày mà em mặc chiếc váy cưới bước vào cuộc đời của anh", nam diễn viên Bình An viết trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh cưới Phương Nga - Bình An, cô dâu xinh tươi trong bộ váy trắng, tạo dáng trên cồn cát. Cặp đôi đã chụp 3 bộ ảnh cưới tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Cô dâu, chú rể rạng rỡ trong bộ ảnh cưới, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc trong từng bức ảnh. Trước đó, ngày 16/9, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và nam diễn viên "Gara hạnh phúc" đã đi đăng ký kết hôn. Tháng 10 tới đây Phương Nga và Bình An sẽ tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Sau đám cưới, hai người sẽ dọn về sống trong căn hộ chung cư mới sắm. Tháng 9/2018, rộ tin đồn Phương Nga và Bình An hẹn hò khi phát hiện nam diễn viên sinh năm 1993 ngồi ở phía hàng đầu khán đài chăm chú quan sát và cổ vũ Phương Nga trong đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018". Dịp Valentine 2019 cả hai mới công khai chuyện hẹn hò. Theo Bình An anh quen và phải lòng Phương Nga khi làm giám khảo cuộc thi Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017. Xem trailer phim "Gara hạnh phúc". Nguồn VFC