Dàn hậu xinh đẹp làm phù dâu cho Phương Nga trong lễ ăn hỏi

Sáng ngày 6/10, Phương Nga - Bình An tổ chức ăn hỏi. Trong ngày vui, cặp đôi diện áo dài. Ảnh: Bảo vệ công lý Dàn phù dâu của Phương Nga gồm: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Anh. Ảnh: Bảo vệ công lý Dàn phù rể gồm có các diễn viên như: Đình Tú, Trọng Lân. Ảnh: Bảo vệ công lý Bình An cảm thấy khó ngủ trước ngày trọng đại. Ảnh: Bảo vệ công lý Lễ ăn hỏi của Phương Nga diễn ra chỉ 4 ngày trước lễ cưới. Ảnh: FB Ngọc Hân Theo Zing, lễ xin dâu được tổ chức ngay sau lễ ăn hỏi. Bình An và gia đình đón Phương Nga về quê nhà Phú Thọ. Ảnh: FB Ngọc Hân Bình An và Phương Nga chụp ảnh cùng dàn phù dâu, phù rể trong lễ ăn hỏi. Ảnh: FB Ngọc Hân Đôi uyên ương đã đăng ký kết hôn vào ngày 16/9. Ảnh: FBNV Cả hai chụp ảnh cưới ở Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Ảnh: FBNV Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và nam diễn viên "Gara hạnh phúc" hẹn hò từ năm 2017. Ảnh: FBNV Dịp Valentine 2022, Bình An cầu hôn Phương Nga. Ảnh: FBNV Trước lễ ăn hỏi, Bình An cùng Phương Nga du lịch Hàn Quốc. Ảnh: FBNV Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 10/10 hứa hẹn quy tụ nhiều gương mặt hoạt động trong showbiz. Ảnh: FBNV Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

Sáng ngày 6/10, Phương Nga - Bình An tổ chức ăn hỏi. Trong ngày vui, cặp đôi diện áo dài. Ảnh: Bảo vệ công lý Dàn phù dâu của Phương Nga gồm: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Anh. Ảnh: Bảo vệ công lý Dàn phù rể gồm có các diễn viên như: Đình Tú, Trọng Lân. Ảnh: Bảo vệ công lý Bình An cảm thấy khó ngủ trước ngày trọng đại. Ảnh: Bảo vệ công lý Lễ ăn hỏi của Phương Nga diễn ra chỉ 4 ngày trước lễ cưới. Ảnh: FB Ngọc Hân Theo Zing, lễ xin dâu được tổ chức ngay sau lễ ăn hỏi. Bình An và gia đình đón Phương Nga về quê nhà Phú Thọ. Ảnh: FB Ngọc Hân Bình An và Phương Nga chụp ảnh cùng dàn phù dâu, phù rể trong lễ ăn hỏi. Ảnh: FB Ngọc Hân Đôi uyên ương đã đăng ký kết hôn vào ngày 16/9. Ảnh: FBNV Cả hai chụp ảnh cưới ở Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Ảnh: FBNV Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và nam diễn viên "Gara hạnh phúc" hẹn hò từ năm 2017. Ảnh: FBNV Dịp Valentine 2022, Bình An cầu hôn Phương Nga. Ảnh: FBNV Trước lễ ăn hỏi, Bình An cùng Phương Nga du lịch Hàn Quốc. Ảnh: FBNV Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 10/10 hứa hẹn quy tụ nhiều gương mặt hoạt động trong showbiz. Ảnh: FBNV Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam