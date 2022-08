Xuýt xoa nhan sắc bạn gái á hậu của diễn viên Bình An

Phương Nga là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Bạn gái diễn viên Bình An sở hữu chiều cao 1m72, khuôn mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1998 đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và lọt Top 10 chung cuộc nhờ khán giả bình chọn. Nhan sắc của Á hậu Việt Nam 2018 được đánh giá ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Ngày 14/2/2019, đúng dịp Valentine, á hậu Phương Nga và nam diễn viên Bình An công khai xác nhận hẹn hò trên mạng xã hội. Được biết cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2017, Bình An còn là mối tình đầu của Phương Nga. Ngày 13/2/2022, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè sau gần 5 năm hẹn hò. Phương Nga sở hữu làn da trắng muốt nên luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện.Phương Nga và Bình An là một trong những cặp đẹp đôi của Vbiz. Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, một thời gian sau, Phương Nga làm quen với công việc MC ở VTV. Á hậu 1 Việt Nam 2018 đã làm MC của chương trình "Cà phê sáng", "Bữa trưa vui vẻ", "Cuộc sống tươi đẹp", "Mâm cơm của mọi nhà".Xem trailer phim "Gara hạnh phúc". Nguồn VFC

Phương Nga là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Bạn gái diễn viên Bình An sở hữu chiều cao 1m72, khuôn mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1998 đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và lọt Top 10 chung cuộc nhờ khán giả bình chọn. Nhan sắc của Á hậu Việt Nam 2018 được đánh giá ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Ngày 14/2/2019, đúng dịp Valentine, á hậu Phương Nga và nam diễn viên Bình An công khai xác nhận hẹn hò trên mạng xã hội. Được biết cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2017, Bình An còn là mối tình đầu của Phương Nga. Ngày 13/2/2022, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè sau gần 5 năm hẹn hò. Phương Nga sở hữu làn da trắng muốt nên luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện. Phương Nga và Bình An là một trong những cặp đẹp đôi của Vbiz. Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, một thời gian sau, Phương Nga làm quen với công việc MC ở VTV. Á hậu 1 Việt Nam 2018 đã làm MC của chương trình "Cà phê sáng", "Bữa trưa vui vẻ", "Cuộc sống tươi đẹp", "Mâm cơm của mọi nhà". Xem trailer phim "Gara hạnh phúc". Nguồn VFC