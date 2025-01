Jun Vũ “cháy” với phong cách khoe eo, vóc dáng gợi cảm

Jun Vũ, cô gái từng làm mưa làm gió với danh xưng "cô bé trà sữa", giờ đây đã trở thành một trong những mỹ nhân sở hữu thân hình nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt. Ảnh: FB Jun Vũ Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, nữ diễn viên Jun Vũ còn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vóc dáng cân đối, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc. Ảnh: FB Jun Vũ Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên liên tục khiến dân tình "đứng ngồi không yên" với những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong cơ thể. Ảnh: FB Jun Vũ Từ những chiếc crop top ngắn cũn cỡn đến những chiếc váy dạ hội xẻ cao, "cô bé trà sữa" Jun Vũ đều tự tin khoe trọn vòng eo "con kiến" và đôi chân dài miên man. Ảnh: FB Jun Vũ Với những bức ảnh này, Jun Vũ không chỉ chứng tỏ gu thời trang đẳng cấp mà còn khẳng định sự tự tin vào vẻ đẹp hình thể của mình. Ảnh: FB Jun Vũ Cô nàng ngày càng trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Ảnh: FB Jun Vũ Bắt đầu từ năm 2017, cô nàng theo đuổi hình tượng gợi cảm sau khi quyết định chỉnh sửa vòng 1. Ảnh: FB Jun Vũ Jun Vũ (tên thật là Vũ Phương Anh) sinh năm 1995, ở Hà Nội, nổi tiếng với danh xưng "cô bé trà sữa Việt" nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết. Ảnh: FB Jun Vũ Ngay từ tuổi thiếu niên, cô đã là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang Thái Lan. Ảnh: FB Jun Vũ Jun Vũ thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế thời điểm còn là sinh viên của trường Đại học Assumption (Thái Lan), tiêu biểu là những video âm nhạc như "Just a Friend" (Mr. Min), "Wedding Dress" (Neung Apiwat ETC) và "Still Lovin' U" (Z-MYX). Ảnh: FB Jun Vũ Trở về Việt Nam, Jun Vũ được biết đến nhiều hơn với vai trò người mẫu, diễn viên tham gia diễn xuất trong MV ca nhạc, phim điện ảnh, truyền hình và xuất hiện với vai trò khách mời trong một số chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FB Jun Vũ Với vẻ đẹp gợi cảm và phong cách thời trang ấn tượng, cô nàng chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. Ảnh: FB Jun VũXem video: Trường Giang đối đáp tiếng Thái Lan với Jun Vũ siêu hài trong Nhanh như chớp. Nguồn: VieTalents Official

Jun Vũ, cô gái từng làm mưa làm gió với danh xưng "cô bé trà sữa", giờ đây đã trở thành một trong những mỹ nhân sở hữu thân hình nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt. Ảnh: FB Jun Vũ Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, nữ diễn viên Jun Vũ còn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vóc dáng cân đối, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc. Ảnh: FB Jun Vũ Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên liên tục khiến dân tình "đứng ngồi không yên" với những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo , khoe trọn đường cong cơ thể. Ảnh: FB Jun Vũ Từ những chiếc crop top ngắn cũn cỡn đến những chiếc váy dạ hội xẻ cao, "cô bé trà sữa" Jun Vũ đều tự tin khoe trọn vòng eo "con kiến" và đôi chân dài miên man. Ảnh: FB Jun Vũ Với những bức ảnh này, Jun Vũ không chỉ chứng tỏ gu thời trang đẳng cấp mà còn khẳng định sự tự tin vào vẻ đẹp hình thể của mình. Ảnh: FB Jun Vũ Cô nàng ngày càng trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Ảnh: FB Jun Vũ Bắt đầu từ năm 2017, cô nàng theo đuổi hình tượng gợi cảm sau khi quyết định chỉnh sửa vòng 1. Ảnh: FB Jun Vũ Jun Vũ (tên thật là Vũ Phương Anh) sinh năm 1995, ở Hà Nội, nổi tiếng với danh xưng "cô bé trà sữa Việt" nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết. Ảnh: FB Jun Vũ Ngay từ tuổi thiếu niên, cô đã là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang Thái Lan. Ảnh: FB Jun Vũ Jun Vũ thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế thời điểm còn là sinh viên của trường Đại học Assumption (Thái Lan), tiêu biểu là những video âm nhạc như "Just a Friend" (Mr. Min), "Wedding Dress" (Neung Apiwat ETC) và "Still Lovin' U" (Z-MYX). Ảnh: FB Jun Vũ Trở về Việt Nam, Jun Vũ được biết đến nhiều hơn với vai trò người mẫu, diễn viên tham gia diễn xuất trong MV ca nhạc, phim điện ảnh, truyền hình và xuất hiện với vai trò khách mời trong một số chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FB Jun Vũ Với vẻ đẹp gợi cảm và phong cách thời trang ấn tượng, cô nàng chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. Ảnh: FB Jun Vũ Xem video: Trường Giang đối đáp tiếng Thái Lan với Jun Vũ siêu hài trong Nhanh như chớp. Nguồn: VieTalents Official