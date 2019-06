Những sao nhí "dậy thì thành công" của showbiz Trung

Dương Tử: Sinh ngày 6/11/1992 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Dương Tử gia nhập giới giải trí từ năm 7 tuổi với vai Châu Quỳnh trong Rời núi thế này. Các tác phẩm tiêu biểu mà sao nhí họ Dương từng góp mặt có thể kể đến Hiếu Trang bí sử, Nhà có trai có gái, Danh gia vọng tộc, Thiếu niên Khang Hy, Duyên phận, Nhật ký nữ sinh, Trưởng thành không dễ dàng, Ngô Thừa Ân và Tây du ký... Dương Tử có cơ hội bứt phá bằng những vai nữ chính và thứ chính trong loạt tác phẩm ăn khách như Chiến Trường Sa, Hoan lạc tụng, Tru Tiên: Thanh Vân chí, Yangko Dance, Bạch Xà truyện, Hương mật tựa khói sương... Cô từng được đề cử ở hàng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở dòng phim cổ trang tại lễ trao giải Hoa Đỉnh với vai diễn trong Hương mật tựa khói sương. Ở tuổi 27, Dương Tử được đánh giá là một trong những hoa đán 9X hàng đầu hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Trương Nhất Sơn: Sinh ngày 5/5/1992 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Trương Nhất Sơn đóng quảng cáo vào năm lên 8 và chính thức gia nhập làng giải trí từ đây. Đông đảo khán giả truyền hình dành sự yêu mến cho Trương Nhất Sơn nhờ vai diễn Lưu Tinh trong sitcom ăn khách Nhà có trai có gái. Nam diễn viên cũng từng có cơ hội hợp tác với ngôi sao võ thuật Thành Long trong phim điện ảnh dành cho thiếu nhi Đi tìm Thành Long. Cùng với bạn diễn Dương Tử trong Nhà có trai có gái, Trương Nhất Sơn cũng là "sao nhí" được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Năm 2016, anh vào vai Dư Tội trong web drama cùng tên và nhận được lời khen từ giới chuyên môn. Loạt tác phẩm tiêu biểu khác của anh có thể kể đến 7 cái tôi (Kill Me, Heal Me bản Trung), Mười dặm gió xuân chẳng bằng em, A Paper Marriage, Huyết chiến Tương Giang... Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ bứt phá thành công với vai diễn nặng ký Vi Tiểu Bảo trong phiên bản truyền hình mới nhất của Lộc Đỉnh ký. Quan Hiểu Đồng: Sinh ngày 17/9/1997, Quan Hiểu Đồng tham gia đóng phim từ năm lên 4. Cô nàng được mệnh danh là "em gái quốc dân" nhờ vẻ đẹp thanh khiết, ngọt ngào. Quan Hiểu Đồng từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám như Vô cực, Họa bì 2, Thích Lăng, Phi thành vật nhiễu 2, Tái sinh duyên, Công chúa Đại Lý, Hồng y phường, Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Không phải hoa chẳng phải sương, Đường Sơn đại địa chấn (bản truyền hình)... Với chiều cao 1,72 m lý tưởng cùng gương mặt xinh đẹp, cô đang là sao nữ 9X đình đám của Trung Quốc. Người đẹp 22 tuổi có cơ hội thử sức với các nhân vật chính và thứ chính trong một số bộ phim như Cực quang chi luyến, Phượng tù hoàng, Điềm mật bạo kích, Như ảnh tùy tâm, Hiên Viên kiếm: Hán chi vân... Vừa qua, Quan Hiểu Đồng xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes và được báo giới quốc tế đánh giá cao về nhan sắc. Ngô Lỗi: Nam diễn viên sinh ngày 26/12/1999 tại Thượng Hải (Trung Quốc) và là diễn viên nhí đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Ngô Lỗi được mời đóng quảng cáo từ năm lên 3 và chính thức tham gia đóng phim một năm sau đó. Khán giả yêu mến Ngô Lỗi qua nhân vật Tiểu Na Tra trong Bảng phong thần và vai diễn Dương Lục Lang (lúc nhỏ) của Thiếu niên Dương gia tướng. Một số tác phẩm khác mà anh từng góp mặt có thể kể đến Trường hận ca, Tình thâm, Ma kiếm sinh tử kỳ, Tân Bao Thanh Thiên, Đoàn viên, Hậu cung... Anh được công chúng yêu mến bởi ngoại hình điển trai và diễn xuất nổi bật khi thể hiện vai Phi Lưu trong tác phẩm đình đám Lang Nha Bảng. Bên cạnh đó, Ngô Lỗi còn tham gia một số bộ phim như Thiếu nữ toàn phong, Sơn Hải Kinh: Truyền thuyết Xích Ảnh, Tomb Of The Sea, Tần thời Minh Nguyệt, Ảnh, A Tu La... Dự án mới nhất của Ngô Lỗi là vai chính trong web drama Crossfire. Ngôi sao sinh năm 1999 được đánh giá là nam diễn viên triển vọng của làng giải trí Trung Quốc. Tống Tổ Nhi: Sinh ngày 23/5/1998 tại Thiên Tân (Trung Quốc), Tống Tổ Nhi vào nghề từ năm 7 tuổi. Sự nghiệp diễn xuất của diễn viên họ Tống không quá hoành tráng như các bạn đồng trang lứa, dẫu vậy, cô vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ vai Na Tra trong Bảo Liên đăng tiền truyện. Một số bộ phim khác mà Tống Tổ Nhi từng tham gia lúc nhỏ có thể kể đến Mật lệnh 1949, Biển rộng trời cao, Người là thiên sứ... Tống Tổ Nhi là sao nữ 9X sở hữu nhan sắc nổi bật và được khán giả ưu ái gọi là "Thần tiên tỷ tỷ". Sau khoảng thời gian học tập ở nước ngoài, Tống Tổ Nhi trở về Trung Quốc và thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô cũng trở lại làng giải trí với các vai diễn trong Thời đại niên thiếu của chúng ta, Dạ Thiên Tử, Gossip High... Dự án mới nhất của Tống Tổ Nhi là phim truyền hình Nhịp tim trên đầu lưỡi, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tiêu Đường Đông Qua.

