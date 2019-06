Thu Minh hát trong đám cưới Dương Khắc Linh - Sara Lưu

Dương Khắc Linh chia sẻ đã sáng tác gấp một bài hát tặng riêng vợ vào đúng ngày cưới. Ca khúc có tên I have you. Thu Minh là ca sĩ được gửi gắm trình bày ca khúc I have you. Sau khi hát tặng vợ chồng Dương Khắc Linh ca khúc này, Thu Minh nhắn nhủ: "Chúc mừng em đã lấy được cô gái yêu thương nhất cuộc đời". Dương Khắc Linh nắm chặt tay vợ, cùng cô tiến lên sân khấu. Trong suốt lễ cưới, gương mặt Sara Lưu rạng rỡ, ánh lên niềm hạnh phúc. Cả hai trao nhẫn và thực hiện các nghi lễ truyền thống trong lễ cưới trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của bạn bè, người thân. Trước đó, Dương Khắc Linh gửi lời cảm ơn ba mẹ hai gia đình đã ủng hộ tình cảm của mình. Riêng bà xã 9X, anh cảm ơn vì đã hi sinh sự nghiệp, sẵn sàng trở thành người phụ nữ của gia đình. Nhạc sĩ kể lại lần đầu gặp Sara Lưu và ấn tượng ở cô là người ít nói. Khi càng ở bên nhau, hiểu nhau, anh càng thương vợ nhiều hơn. Cô dâu và chú rể hạnh phúc chụp ảnh kỷ niệm cùng ba mẹ hai bên. Tình yêu của Dương Khắc Linh, Sara Lưu nhận được sự ủng hộ, vun vén từ hai gia đình. Sau vài tháng hẹn hò, nam nhạc sĩ nhanh chóng cầu hôn bạn gái 9X. Trong một lần chia sẻ với báo chí, Dương Khắc Linh cho biết tìm thấy sự đồng điệu cả về suy nghĩ và quan điểm sống khi ở bên Sara Lưu. Anh quan niệm thời gian yêu ngắn hay dài không quan trọng bằng việc đúng người, đúng thời điểm. Sau gần một năm hẹn hò, Dương Khắc Linh và Sara Lưu quyết định về chung nhà. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra vào tối 2/6 tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM. Trước đó, lễ thành hôn được tổ chức ấm cúng tại tư gia. Không gian tiệc cưới của Dương Khắc Linh và Sara Lưu tràn ngập hoa và nến. Ca sĩ 9X cầu kỳ chuẩn bị các khung ảnh với kích thước và hình dáng khác nhau, trưng bày dọc lối vào sảnh tiệc. Dương Khắc Linh sinh năm 1980, là nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ của Vpop, đồng thời xuất hiện với tư cách cố vấn chuyên môn trong nhiều chương trình âm nhạc. Sara Lưu kém bạn trai 13 tuổi, là em gái của trưởng nhóm S-Girls Lưu Hiền Trinh. Xem video "Ngọc Duyên hát ca khúc Em còn lại gì". Nguồn Youtube:

