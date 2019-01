Nam ca sĩ Hàn Quốc đột ngột qua đời ở tuổi 33 vì đau tim

Ca sĩ Jin Hyoung qua đời vào sáng 7/1 tại nhà riêng do lên cơn đau tim đột ngột. Sự ra đi của anh khiến nhiều khán giả xót thương.

Trang OSEN đưa tin nam ca sĩ dòng nhạc "trot" Jin Hyoung qua đời ở tuổi 33. Anh bị lên cơn đau tim bất ngờ dù trước đó vẫn khỏe mạnh, không đau ốm. Tang lễ đưa tiễn Jin Hyoung dự kiến diễn ra vào sáng 9/1.

Sự ra đi của Jin Hyoung khiến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè xót xa. Vợ anh chia sẻ dòng trạng thái xúc động trên trang cá nhân của chồng. Cô viết: "Ông xã thương yêu của em. Em nhớ anh nhiều lắm. Tại sao anh lại bỏ em mà đi. Mọi người hãy cùng nói lời vĩnh biệt anh ấy để anh ấy không cô đơn, lạnh lẽo. Chắc chắn anh ấy vẫn đang đợi đấy".

Nam ca sĩ Jin Hyoung. Ảnh: Koreaboo.

Jin Hyoung bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc vào năm 2006 với single mang tên Farewell Notice. Sau đó, anh phát hành nhiều sản phẩm gây chú ý khác như Station of Tears, Who Cares If She’s Nuna, Beauty Alert, Good Good...

Jin Hyoung kết hôn vào năm 2018. Hôm 31/12, nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh đáng nhớ nhất trong năm của anh, trong đó có ảnh đám cưới và nhiều khoảnh khắc vui vẻ thường ngày.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả xứ kim chi bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc nuối khi chỉ trong thời gian ngắn, hai nghệ sĩ trẻ của nước này đột ngột qua đời.

Hôm 26/12, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Maeng Yuna cũng mất tại nhà riêng ở tuổi 30 vì lên cơn đau tim. Cô ra đi giữa lúc đang bận rộn chuẩn bị cho show diễn, dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2019.

Thành viên mạng SargentLucy viết lời chia buồn: "Hai nghệ sĩ đều qua đời vì đau tim. Họ còn quá trẻ, mong họ yên nghỉ". Một khán giả khác bày tỏ: "Hai tin buồn đến cùng một lúc, một người 33 tuổi và một người 30 tuổi. Jin Hyoung mới làm đám cưới năm ngoái. Thật đau lòng".