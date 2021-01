Mỹ Tâm biểu diễn cực sung trong đêm nhạc tại Hà Nội

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm nhận được sự chú ý của khán giả Hà Nội khi xuất hiện trong concert “Vườn Thịnh Vượng” vào tối 12/1. "Họa mi tóc nâu" thể hiện ba ca khúc theo kịch bản là "Đúng cũng thành sai", "Vì em quá yêu anh” và "Anh chưa biết đâu". Đáng chú ý, Mỹ Tâm yêu cầu ban nhạc đánh thêm bài "Người hãy quên em đi". Để gần hơn với khán giả, nữ ca sĩ cởi áo khoác, rời sân khấu. Cô vừa đi dưới hàng ghế của khán giả vừa hát. Trong chương trình, Mỹ Tâm còn thể hiện vũ đạo "say rượu" và "con vịt". Màn "quẩy" hết cỡ của Mỹ Tâm "đốt cháy" sân khấu Hà Nội. Ngoài Mỹ Tâm, chương trình tối ngày 12/1 còn có sự tham gia của nữ ca sĩ Thu Phương. Cô thể hiện các ca khúc như "Triệu đóa hồng", "Hà Nội 12 mùa hoa". Thu Phương còn kết hợp với Hà Lê (trong ảnh) và Bằng Kiều. Bằng Kiều song ca cùng Thu Phương trong ca khúc "Hoa xuân cho em". Anh còn mang đến các ca khúc "Cơn mưa băng giá", "Mưa trên ngày tháng đó", liên khúc nhạc Pháp "Chuyện tình yêu – Lại gần hôn anh". Phần trình diễn của Bằng Kiều mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. “Hoạ mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà cũng xuất hiện trong chương trình. Cô kết hợp với Á quân Rap Việt G.Ducky. Khép lại đêm nhạc là màn hòa giọng của các nghệ sĩ tham gia chương trình trong ca khúc "We are the family". Xem video "Mỹ Tâm thực hiện vũ đạo ca khúc "Đúng cũng thành sai". Nguồn FB Mỹ Tâm

