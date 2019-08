Minh Tuyết rách đầm ngay trước khi biểu diễn vì vòng 3 quá khủng

Trong mắt khán giả, Minh Tuyết ghi dấu hình ảnh một nữ ca sĩ hải ngoại nhẹ nhàng, sang trọng nhưng cũng sexy, bốc lửa. Song song việc đi diễn ở Mỹ, cô vẫn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam.

Mới đây, ở hậu trường một chương trình, Minh Tuyết gặp sự cố rách đầm trước khi lên sân khấu. Rất may là có Mai Tiến Dũng đã hỗ trợ khâu lại váy. Tuy nhiên điều khiến fan cảm thấy thích thú là thái độ giận dỗi của Minh Tuyết. Mặc cho đàn em khâu váy sau lưng, nữ ca sĩ vẫn than thở: "Lúc nào cũng vậy các bạn ơi! Mình đã dặn 80.000 lần các anh designer là hãy cho em sợi dây kéo thật chắc vào thì nó mới có thể giữ nổi bờ mông của em thế mà mấy anh vẫn cho mấy chiếc khoá giọt nước. May mà mặc sớm chứ gần tới giờ lên sân khấu mới mặc là chớt. Nha Tăng Thành Công ! (người thiết kế bộ đầm cho Minh Tuyết)".