Minh Tú - Hoàng Thùy thân thiết thế nào trước nghi vấn “cạch mặt“?

Gần đây, ngồi ghế nóng cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ cùng Kiều Loan (ngoài cùng bên trái), Minh Tú - Hoàng Thùy tranh cãi không ít lần. Mới đây, hai chân dài vướng tin đồn cạch mặt ngoài đời. Tin đồn Hoàng Thùy và Minh Tú không còn thân thiết rộ lên khi Minh Tú cho biết, cô vừa bị một người bạn hủy kết bạn trên Facebook trong khi người này 3 năm trước chủ động kết bạn. Trùng hợp, 3 năm trước, Hoàng Thùy từng đề nghị Minh Tú chấp nhận lời kết bạn trên Facebook. Từ đó, cư dân mạng nghi ngờ Hoàng Thùy là người âm thầm hủy kết bạn với Minh Tú. Năm 2017, Minh Tú và Hoàng Thùy từng ngồi ghế nóng chương trình The Face. Ảnh: Ngôi sao Cả hai từng vướng tin đồn bất hòa. Ảnh: Yan Tuy nhiên, ngoài đời, Minh Tú và Hoàng Thùy thân thiết. Ảnh: Zing Minh Tú từng khen Hoàng Thùy chịu khó, có tham vọng và có quyết tâm về việc mình làm. Ảnh: Saostar Cô còn nhiều lần chúc Hoàng Thùy thành công tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Minh Tú từng viết: "Cũng hay cà khịa nhau hồi xưa lắm, nhưng phải có những đối thủ như Hoàng Thuỳ mình mới làm nên chuyện. Bây giờ một người an bề gia thất. Còn 1 người đang đi chinh phục giấc mơ của riêng mình. Còn vài giờ thôi, chúc bạn đầy tự tin và tỏa sáng. Hãy làm hết mình nhé". Khi Minh Tú đạt giải á quân Asia’s Next Top Model 2017, Hoàng Thùy đã chúc mừng. Mối quan hệ giữa Minh Tú và Hoàng Thùy dường như không còn thân thiết như trước khi cả hai không còn kết bạn trên Facebook. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Hoàng Thùy catwalk". Nguồn FB Hoàng Thùy

