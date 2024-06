Minh Đạt thổi sáo, hứa xem Midu là “nóc nhà” trong đám cưới

Thiếu gia Minh Đạt đã thổi sáo trên nền nhạc "My heart will go on" trong đám cưới với diễn viên Midu. Theo Znews, trong clip phát ở lễ cưới, Minh Đạt cho biết, Midu là mảnh ghép hoàn hảo. Anh hứa luôn xem Midu là "nóc nhà", yêu thương cô hết mực. Khi cử hành hôn lễ, chồng Midu bật khóc. Đôi uyên ương thực hiện các nghi thức trong lễ cưới hoành tráng.Đám cưới của Midu tái hiện khoảnh khắc tuyết rơi mùa hè. Midu nhắn nhủ chồng: "Em tin rằng trên thế gian rộng lớn này, sẽ có một người đến bên em. Đó chính là định mệnh và em đã gặp được anh trên con đường định mệnh đó". Minh Đạt không rời mắt khỏi Midu. Nam doanh nhân là thiếu gia của tập đoàn nhựa Duy Tân. Khi hẹn hò, Minh Đạt và Midu rất kín tiếng. Midu ân cần chăm sóc chồng kém tuổi. Nhiều đồng nghiệp mừng cho Midu đã tìm được bến đỗ bình yên. Quốc Trường, Xuân Lan đều tham dự đám cưới của Midu. Cặp đôi tin đồn Jun Vũ - Hải Nam ngồi cạnh nhau trong đám cưới của Midu. Xem video: "Midu và Minh Đạt chụp ảnh cưới ở Pháp". Nguồn FBNV

Thiếu gia Minh Đạt đã thổi sáo trên nền nhạc "My heart will go on" trong đám cưới với diễn viên Midu. Theo Znews, trong clip phát ở lễ cưới, Minh Đạt cho biết, Midu là mảnh ghép hoàn hảo. Anh hứa luôn xem Midu là "nóc nhà", yêu thương cô hết mực. Khi cử hành hôn lễ, chồng Midu bật khóc. Đôi uyên ương thực hiện các nghi thức trong lễ cưới hoành tráng. Đám cưới của Midu tái hiện khoảnh khắc tuyết rơi mùa hè. Midu nhắn nhủ chồng: "Em tin rằng trên thế gian rộng lớn này, sẽ có một người đến bên em. Đó chính là định mệnh và em đã gặp được anh trên con đường định mệnh đó". Minh Đạt không rời mắt khỏi Midu. Nam doanh nhân là thiếu gia của tập đoàn nhựa Duy Tân. Khi hẹn hò, Minh Đạt và Midu rất kín tiếng. Midu ân cần chăm sóc chồng kém tuổi. Nhiều đồng nghiệp mừng cho Midu đã tìm được bến đỗ bình yên. Quốc Trường, Xuân Lan đều tham dự đám cưới của Midu. Cặp đôi tin đồn Jun Vũ - Hải Nam ngồi cạnh nhau trong đám cưới của Midu. Xem video: "Midu và Minh Đạt chụp ảnh cưới ở Pháp". Nguồn FBNV