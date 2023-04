Mã Y Lợi bị chê "cưa sừng làm nghé" trong phim mới

Tạo hình của nữ diễn viên gạo cội Mã Y Lợi trong phim mới "Long Thành" bị khán giả và cư dân mạng chê bai hết lời. Phim ra mắt khán giả vào ngày 15/4/2023. Lý do là vì, dù đã ở độ tuổi 46 nhưng Mã Y Lợi lại được chọn vào vai cô gái Trịnh Đông Ni mới 26 tuổi. Trong tiểu thuyết gốc, Đông Ni là một cô gái trẻ quyến rũ, dũng cảm và xinh đẹp. Thế nhưng xem trailer phim khán giả vô cùng thất vọng khi nhân vật Đông Ni do Mã Y Lợi thủ vai quá già so với tuổi 26. Khoảng cách 20 tuổi giữa nhân vật trong phim và Mã Y Lợi chính là bất lợi cho cô khi thủ vai Đông Ni. Nam diễn viên chính Bạch Vũ (sinh năm 1990, đứng giữa) vào vai Trịnh Hy Nguyệt, em trai của Trịnh Đông Ni. Dù không còn trẻ lắm nhưng khi đứng cùng Mã Y Lợi trong phim "Long Thành" cư dân mạng bình luận trông Mã Y Lợi như mẹ của Bạch Vũ. Dù đã cố gắng cắt mái bằng, trang điểm đậm khi vào vai, nhưng vẻ già nua, trung niên của Mã Y Lợi vẫn không thể giấu đi được. Hình ảnh của Mã Y Lợi trong phim cũng được làm mờ đi để không rõ vết thời gian in hằn trên mặt nhưng dù nhà làm phim đã cố hết sức thì khán giả vẫn không thấy hình ảnh một cô gái 26 tuổi trong hình hài của Mã Y Lợi. Đây không phải là lần đầu Mã Y Lợi "cưa sừng làm nghé" khi vào vai trẻ hơn mình hàng chục tuổi. Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng đóng vai nữ sinh viên trong phim "Xa nhà" khi tuổi đã tứ tuần. Nữ diễn viên Lưu Lâm, sinh năm 1974, hơn Mã Y Lợi 2 tuổi, lại vào vai dì của Đông Ni cũng khiến khán giả không hài lòng. Mã Y Lợi kết hôn với nam diễn viên Văn Chương năm 2008 và ly hôn vào năm 2019 do Văn Chương ngoại tình.Xem video: "4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal". Nguồn Yan News

