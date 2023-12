Lynk Lee sợ hãi vì rơi tự do từ độ cao 2,5m ở “Chị đẹp“

Tối 23/12, công diễn 3 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã lên sóng với chủ đề Chuyến tàu thời gian. Trải qua hành trình luyện tập cực khổ và gặp phải nhiều sự cố, 20 chị đẹp của 4 nhóm nhạc đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ, mãn nhãn.



Trong chương trình, nhóm Vì sao do Lan Ngọc làm đội trưởng mang đến tiết mục kể về tình yêu của người phụ nữ hiện đại và quá trình vượt qua sự đau khổ khi yêu để sống một cuộc đời mới. Đó là lý do trong phần dàn dựng của nhóm Vì sao có phân đoạn Lynk Lee tự dằn vặt chính mình và rơi tự do từ trên cao xuống.

Tiết mục của nhóm Vì sao. Ảnh: BTC

Để tập luyện cho tiết mục này, Lynk Lee buộc phải vượt qua nỗi sợ độ cao của bản thân, bước qua giới hạn để cùng đồng đội tạo nên một tiết mục trọn vẹn. Trong suốt quá trình luyện tập, nhóm trưởng Lan Ngọc luôn là người kế bên hướng dẫn, cổ vũ cũng như tiếp thêm năng lượng để Lynk Lee thật tự tin hoàn thành động tác khó.

Nhận xét về nhóm trưởng Lan Ngọc, Uyên Linh và Thanh Ngọc thể hiện sự yêu quý dành cho đàn em. Thanh Ngọc nói: “Lan Ngọc luôn là người thể hiện sự mong muốn của nhóm đến ê-kíp chương trình để có thể tạo nên một tiết mục trọn vẹn cho 5 chị em”. Uyên Linh cho hay rất phục Lan Ngọc vì kinh nghiệm dàn dựng sân khấu để làm cho tiết mục trình diễn được hài hoà và bắt mắt nhất.

Tại tiết mục Hai đứa trẻ, 5 chị đẹp gồm: Hương Ly, Mỹ Linh, Thu Phương, Đoan Trang, Diệp Lâm Anh hóa thân thành những nữ tướng mạnh mẽ và kiên cường. Vì vậy, vũ đạo của tiết mục pha trộn các động tác võ thuật ấn tượng. Cách dàn dựng của phần trình diễn tạo được thiện cảm với khán giả nhờ những hình ảnh gần gũi.

Tiết mục của nhóm Hai đứa trẻ. Ảnh: BTC

Hai đứa trẻ phiên bản Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 được nhấn nhá và tô đậm bằng màn đánh trống hào hùng của 5 chị đẹp cũng như những câu hò vọng cổ ngọt ngào, da diết do Đoan Trang thể hiện. Hương Ly khiến khán giả nổi da gà khi thuần thục chơi đàn bầu lúc được bế lên không. Thu Phương và Diệp Lâm Anh đọc rap, trong khi đó Mỹ Linh cũng ghi điểm vì sự nỗ lực với những màn vũ đạo.

Gặp bất lợi so với những đội hình còn lại khi có nhạc trước 3 ngày Công diễn, nhóm Màu hồng Chủ nhật do Diệu Nhi làm đội trưởng vẫn hoàn thành phần trình diễn và khiến khán giả ghi nhớ nhờ màu sắc rất riêng.

Tiết mục của nhóm Màu hồng Chủ nhật. Ảnh: BTC

Trên sân khấu, Diệu Nhi bật khóc và gửi lời cảm ơn đến 3 đàn chị chung nhóm là Giang Hồng Ngọc, Lưu Hương Giang và Phương Vy vì đã giúp đỡ cô hoàn thành phần nhạc cho tiết mục. Ở phần mình, cô nói chỉ giúp đỡ được các chị phần diễn xuất, thể hiện tinh thần của phần trình diễn. Trước đó, ở hậu trường Diệu Nhi đã phát sốt và khiến chị em lo lắng cho sức khoẻ của cô. Phương Vy dành lời khen ngợi cho Diệu Nhi, khi cô “gánh team" thực hiện những động tác vũ đạo khó mặc sức khoẻ gặp vấn đề.

Nhóm Mashup Ước gì - Mưa phi trường do MLee làm đội trưởng nhận được nhiều lời khen vì màn vũ đạo bốc lửa và ấn tượng. Đây cũng là lần đầu tiên Huyền Baby tập nhào lộn và thành công thực hiện động tác khó trên sân khấu. MLee và Huyền Baby phối hợp rap mượt mà, khiến tiết mục có thêm điểm nhấn. Đặc biệt, màn chơi nhạc của 5 chị đẹp cuối phần trình diễn tạo nên sự bùng nổ khi kết hợp pháo lửa.

Tiết mục của nhóm Mashup Ước gì - Mưa phi trường. Ảnh: BTC

Trong phần đấu nhảy, danh tính 4 chị đẹp tham gia với 4 thể loại vũ đạo khó khăn lần lượt là Trap - Khổng Tú Quỳnh, Moombahton - MLee, Old school - Diệp Lâm Anh và Bass house - Phương Vy.

Khổng Tú Quỳnh gặp thách thức khi cùng lúc tập luyện 2 phần vũ đạo. MLee bị ngã xuống sàn. Mặc chấn thương, MLee vẫn tự tin phô diễn những động tác cực khó như nhào lộn, xoạc chân với nhịp điệu cực nhanh. Cô nhận được lượt bình chọn cao nhất, mang về cho nhóm 4 điểm quy đổi.

Phần thi đấu nhảy. Ảnh: BTC

Kết thúc công diễn 3, nhóm Mashup Ước gì - Mưa phi trường có 92,48% lượt bình chọn, tương ứng với 4 điểm; Nhóm Vì sao có 91,6% lượt bình chọn, nhận được điểm quy đổi là 3; Màu hồng Chủ nhật có 77,69% lượt bình chọn, nhận 2 điểm và nhóm Hai đứa trẻ được 72,97% lượt bình chọn, tương đương 1 điểm.

Kết quả, các chị đẹp Khổng Tú Quỳnh, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc và Hương Ly phải tạm dừng cuộc chơi do có số phiếu bình chọn thấp.