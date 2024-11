Cuộc sống của An Tây - Chi Dân trước khi bị bắt vì ma túy

Theo Znews, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (nghệ danh Chi Dân) và người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Znews. Ca sĩ Chi Dân bắt đầu sự nghiệp bằng con số 0. Khi lên TP HCM để theo đuổi ước mơ với âm nhạc, trong tay anh không tiền, không mối quan hệ. “Lúc mới làm nghề, để Chi Dân làm MV, mua bài hát, mẹ Chi Dân cũng phải đi mượn nợ cho Chi Dân làm”, Chi Dân chia sẻ về giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Ảnh: FB Chi Dân. Năm 2013, Chi Dân bắt đầu được khán giả trẻ chú ý khi cover lại ca khúc từng mệnh danh là "Thảm họa Idol" - Mất trí nhớ của Nguyễn Hồng Quang. Sau đó, anh có trong tay loạt hit: Điều anh biết, 1234, Có được không em, Làm vợ anh nhé. Ảnh: FB Chi Dân. Năm 2017, Chi Dân đoạt giải Mai Vàng ở hạng mục “10 nghệ sĩ của năm” và lọt top 5 đề cử hạng mục “Best Asian Artist In Vietnam” (Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á tại Việt Nam) tại MAMA cùng năm. Ảnh: FB Chi Dân. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, khả năng viết nhạc, Chi Dân có lượng người hâm mộ khá đông đảo. Ảnh: FB Chi Dân. Nhờ ca hát, viết nhạc, Chi Dân có cuộc sống khá sang chảnh. Anh du lịch nhiều nơi, sử dụng đồ hiệu, ở căn hộ cao cấp, đi xe tiền tỷ. Ảnh: FB Chi Dân. Ít năm gần đây, sự nghiệp của Chi Dân mờ nhạt còn đời tư của nam ca sĩ đầy ồn ào khiến anh mất điểm trong mắt khán giả. Ảnh: FB Chi Dân. An Tây (Andrea Aybar) mang dòng máu Tây Ban Nha. Năm 2 tuổi, cô theo bố về Việt Nam sinh sống. Ảnh: FB Andrea Aybar. Andrea Aybar hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Từ năm 2015 đến năm 2017, cô gần như không tham gia hoạt động giải trí để công chúng quên đi những ồn ào đời tư của cô. Ảnh: FB Andrea Aybar. Từ năm 2018, chân dài sinh năm 1995 trở lại tham gia trình diễn thời trang, làm người mẫu ảnh, đóng phim. Ảnh: FB Andrea Aybar. Hình ảnh Andrea Aybar đóng vai cô gái ngoại quốc sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến Nhân (Trần Nghĩa) mê như điếu đổ trong Nhà trọ Balanha năm 2020. Ảnh: FB Andrea Aybar. Bài đăng cuối cùng của Andrea Aybar trên Instagram trước khi bị bắt là vào ngày 20/10/2024 khi nữ người mẫu chia sẻ video quảng cáo sản phẩm. Ảnh: Instagram Andrea Aybar. Xem video: "Chi Dân hát ca khúc 1 2 3 4". Nguồn FB Chi Dân

