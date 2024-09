Lý Nhã Kỳ bức xúc tố một ca sĩ có thói “nhiều chuyện”

Trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ vừa bức xúc tố một ca sĩ tên H.G có thói “nhiều chuyện”, thường mang những câu chuyện chưa được xác minh về Lý Nhã Kỳ để nói với người khác.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ viết: “Gửi em H.G. Do chị không biết về em nhiều và cũng không chơi với em, nên khi viết mọi thứ trên này chị luôn cẩn trọng trong cách xưng hô danh xưng của em cho đúng.

Chị lạc hậu, quê mùa thật em ạ, suy nghĩ hoài không biết nên gọi em là ca sĩ hay "ca sỉ" cho đúng vị trí của em. Chắc có lẽ "ca sỉ" mới đúng do chị thấy tần suất em làm việc nhiều ở nhà hàng, quán ăn nên chắc chắn phải sỉ rồi.

H.G ơi! Hôm 20/9/2024 ở sân bay, em gặp một người quen nhưng cũng không thân gì với em đâu, ấy vậy mà em bắt chuyện hỏi thăm qua lại với họ xong rồi em lại nói với họ chuyện của chị. Cái đó được gọi là “nhiều chuyện” đó em. Không biết em có phân biệt được đâu là người biết chuyện và đâu là người nhiều chuyện không em?

Em ơi em à, sao người trong cuộc như chị chưa lên tiếng, chưa nói, chưa khẳng định gì mà em lại cứ thích thay chị nói vậy em.

Mình có thể tự do thương hay ghét ai đó trong xã hội vì nó thuộc về cảm xúc của con người không ai cấm đâu, nhưng ngược lại mình không nên tùy tiện nói về việc của người khác khi bản thân mình không phải là họ em nhé.

Tự nhiên nhờ chuyện em đi nói về chị làm chị nhớ đến vài chuyện xảy ra của mấy anh bạn chị biết, khiến chị suy nghĩ và rút thêm nhiều kinh nghiệm lắm luôn.

Để chị kể em nghe nhé. Có vài anh chơi với chị lại hỏi chị là Kỳ có nghe chuyện A,B,C của các anh D,C,F không? Tụi anh nghe thông tin đó từ cô G khi cô ấy hát phòng cho tụi anh, mà anh thấy nên hỏi lại Kỳ.

Nhưng do chị luôn thận trọng trong lời nói và đặc biệt chị không quen nói thay việc của người khác do không phải quyền hạn của mình, vì vậy chị đã từ chối trả lời chuyện A,B,C…..mà do cô G nhiều chuyện kể cho các anh nghe em ạ.

Chị kể em nghe ví dụ trên vì chị mong em có thêm kinh nghiệm, chứ cô G kia cứ đi hát phòng này lại mang chuyện của người phòng khác ra kể, nhiều chuyện như bản thân cô ấy biết rõ, nắm rõ lắm về các anh, các chị đó vậy.

Đi hát phòng tối kỵ ngồi hát, uống rượu xong đi kể nhiều chuyện đó em. Nhiều khi đến tai của những anh chị liên quan thì chắc không những họ mà còn nhiều người khác cũng sợ không còn ai dám gọi cô G đi hát phòng nữa quá.

Em nghĩ xem ai mà không sợ khi đưa phải người nhiều chuyện vào ngồi chung rồi ra kể lung tung không biết đúng sai thế nào nhưng vô tình lại khiến các anh chị nghe xong gây hiềm khích, thù hằn ghét bỏ nhau chỉ vì nghe từ cô G nói ra thì có khổ cho họ không em? Trong khi cuộc sống bây giờ ai cũng muốn yêu thương nhau chứ có ai muốn ghét bỏ nhau.

Còn riêng cuộc sống hay công việc của chị nếu chị muốn nói gì hay chia sẻ gì chắc chắn chị sẽ nhờ truyền thông đưa tin hỗ trợ giúp chị rồi, nên chị mong em bớt mệt tâm đi loan tin giúp chị em nhé. Em xinh, lại hát như thế mà nếu còn dư nhiều thời gian thì mình đi spa làm đẹp thêm em nhé. Thân ái em”.

Lý Nhã Kỳ. Ảnh: FB Lý Nhã Kỳ.

Bài tố của Lý Nhã Kỳ nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả bởi đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên chỉ đích danh người khác trên mạng xã hội.