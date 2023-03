Lý Nhã Kỳ khoe vẻ đẹp ngọt ngào trong bộ ảnh mới

Vốn nổi tiếng về độ chịu chi trong khoản đầu tư trang phục, Lý Nhã Kỳ luôn biết cách khiến mình tỏa sáng trước ống kính. Không chỉ rực rỡ khi sải bước trên thảm đỏ các liên hoan phim quốc tế, những bộ ảnh thời trang của nữ diễn viên cũng "cháy" không kém. Đúng với tinh thần của thời trang là ngôn ngữ của tự do sáng tạo, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, nơi mà mỗi người sẽ cất lên tiếng nói của mình, khẳng định chất riêng qua những bộ đồ ấn tượng, Lý Nhã Kỳ đã biến studio thành sàn diễn thời trang. Điểm thu hút của các bộ trang phục chính từ sự ngẫu hứng, tự do, phô diễn sức sáng tạo của ê-kíp Lý Nhã Kỳ trong việc mix đồ đẹp kết hợp màu sắc, chất liệu, kiểu dáng làm bật lên cái tôi riêng biệt. Với bộ váy dệt kim tông trắng xám, Lý Nhã Kỳ chọn phối túi cam trẻ trung của Dior, sành điệu với trang sức kim cương. Vì mẫu váy đã rất bắt mắt nên người đẹp không quá cầu kỳ khi chọn kiểu tóc. Nữ diễn viên đánh tóc rối nhẹ nhàng, trang điểm tông hồng cam ngọt ngào, tươi tắn. Với trang phục gam màu hồng, nữ diễn viên tô đậm nét trong trẻo, yểu điệu thục nữ. Nữ diễn viên còn cho thấy sự khéo léo khi chọn phụ kiện trẻ trung phong cách GenZ, túi xách trắng của Gucci. Với ê-kíp hùng hậu từ trợ lý, stylist, Lý Nhã Kỳ ngày càng trẻ do biết cách ăn mặc, lựa chọn những gam màu sắc tôn da và những chiếc váy "xì tin". Trong các bức ảnh, ngoài phần make up và trang phục chỉn chu, người xem tinh tế nhận ra những phụ kiện kim cương sang chảnh của nàng kiều nữ.Xem video: "Lý Nhã Kỳ lộng lẫy tham dự sự kiện". Nguồn NVCC

