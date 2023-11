Lưu Hương Giang diện áo “tự do muôn năm” lên sân khấu Chị đẹp

Trong tập 3 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, 11 chị đẹp tiếp tục hoàn thành phần trình diễn cá nhân gồm: Mỹ Linh, Yến Trang, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Phạm Lịch, Uyên Linh, Bảo Anh, Hà Kino, Nguyên Hà, Lưu Hương Giang và Quỳnh Nga.



Một trong những tiết mục gây chú ý là phần thể hiện của Lưu Hương Giang. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Một người phụ nữ trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, khí chất của bản thân nhiều hơn khi vượt qua những sóng gió. Vẻ đẹp đó mới là vẻ đẹp thực sự cuốn hút”.

Đến với vòng trình diễn cá nhân, Lưu Hương Giang chọn thể hiện ca khúc Đừng ngoảnh lại bằng phong cách rock cá tính và mạnh mẽ. Tổng số điểm của Lưu Hương Giang nhận về cho tiết mục này là 83 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Hương Giang thể hiện khả năng rap trên một sân khấu lớn.

Lưu Hương Giang thể hiện ca khúc Đừng ngoảnh lại bằng phong cách rock. Ảnh: FBNV

Trang phục của Lưu Hương Giang gây ấn tượng vì sự cá tính và mang hơi hướng rock-chic. Đặc biệt, phần mặt sau của chiếc áo khoác jean mà cô diện còn được đính kết dòng chữ “Tự do muôn năm”. Chia sẻ về điều này, Lưu Hương Giang nói: “Sự tự do của con người chính là thứ quý giá nhất. Đặc biệt là người nghệ sĩ, họ được tự do thăng hoa, sống như những gì mình muốn. Đó là điều tuyệt vời nhất”. Lưu Hương Giang cũng mong muốn truyền thông điệp này đến tất cả các chị đẹp trong chương trình.

Lưu Hương Giang diện áo đính kết dòng chữ "tự do muôn năm". Ảnh: Chụp màn hình Lưu Hương Giang chia sẻ trong chương trình Chị đẹp. Ảnh: Chụp màn hình

“Đều là những người làm nghề chuyên nghiệp. Khi bước lên sân khấu rồi, mỗi người đều tìm cho mình một cách để toả sáng riêng. Tôi thấy không ai giống ai hết, lúc mọi người ngồi trong phòng chờ nói chuyện với nhau, rất là gần gũi không giống mọi người nhìn thấy nhau ở trên báo chí, truyền thông. Lúc trên sân khấu lại biến thành con người khác. Tôi nghĩ điều đó chính là sự thú vị của người nghệ sĩ, một người có hào quang”, giọng hát Mất anh em tìm lại thấy chính mình tâm sự.

Cùng với tiết mục của Lưu Hương Giang, phần thể hiện của Mỹ Linh cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước khi lên sân khấu trình diễn, Mỹ Linh tâm sự điều cô lo lắng nhất là phần nhảy. Tuy nhiên với phần trình diễn Mashup Yên – Tóc ngắn (Mỹ Anh, Anh Quân – Dương Thụ), Mỹ Linh hoàn toàn chinh phục ban cố vấn và 29 chị đẹp tại phòng chờ vì sự duyên dáng và ấn tượng.

Về giọng hát, Mỹ Linh thể hiện tốt hai ca khúc của hai thế hệ khác nhau bằng kỹ thuật, cảm xúc tươi trẻ. Kết quả, cô nhận được 88 điểm từ ban cố vấn. “Em nhảy đến nỗi mà em không thấy đường đi xuống sân khấu luôn đấy”, Mỹ Linh hài hước.

Phần trình diễn của Mỹ Linh. Ảnh: BTC

Denis Đặng và Trần Thành Trung đều nhận thấy sự phối hợp đặc biệt giữa màu hồng và màu đen trên trang phục trình diễn của ca sĩ Mỹ Linh. Chia sẻ về trang phục, giọng ca Tóc ngắn bày tỏ: “Màu hồng tượng trưng cho một cô gái trẻ, gen Z - thế hệ của Mỹ Anh. Còn màu đen đại diện cho một chị đẹp đã U50 rồi”. Mỹ Linh thẳng thắn chia sẻ nỗi lo lớn nhất chính là cân nặng, cô luôn cảm thấy “mình tròn xoe”. Đồng thời, cô tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng: “Lỡ như có động tác nào, mọi người phải nhấc mình lên. Thì sao mà nhấc nổi đây?”. Vì vậy, Mỹ Linh đã siết cân, giữ dáng để diện trang phục trình diễn tại phần thi cá nhân một cách vừa vặn. Đó là niềm tự hào nho nhỏ của Mỹ Linh.

“Đừng bao giờ nghĩ rằng có một giới hạn cho chúng mình. Mình cứ thử. Nếu đó là một điều mang lại giá trị tốt đẹp cho bản thân, mang lại niềm vui cho những người xung quanh mình. Tại sao lại không? Tôi còn dám làm, mọi người sẽ dám làm. Hãy cứ tự thử thách bản thân mình”, thông điệp của Mỹ Linh dành cho tất cả những người phụ nữ.

Mỹ Linh chia sẻ trong chương trình. Ảnh: Chụp màn hình

Mỹ Linh nói thêm, cô thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong tiết mục này. “Ở nhà mình tập kỹ lắm, lo quá nên chân cứ cuống lên, đá chân sang phải thì nó lại sang trái”, cô chia sẻ. Bước vào phòng chờ, Mỹ Linh được các chị đẹp khác hoan hô vì phần trình diễn quá trọn vẹn và mang nhiều cảm xúc.

Sau vòng trình diễn cá nhân, 6 trưởng nhóm của vòng công diễn 1 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã lộ diện gồm: Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Trang Pháp và Đoan Trang.