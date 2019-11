Lương Thùy Linh nổi bật với đầm hồng thi tài năng ở Miss World

Hoa hậu Lương Thùy Linh đã chính thức tới London nhập cuộc với cuộc thi Miss World 2019. Ngày đầu ra mắt, nàng hậu chọn chiếc đầm hồng ngọt ngào của NTK Nguyễn Minh Công. Diện mạo tươi tắn của đại diện Việt Nam gây thiện cảm với bạn bè quốc tế. Khởi động hành trình chinh phục vương miện Miss World trễ hơn so với những đại diện khác nhưng Hoa hậu Lương Thùy Linh vẫn đầy khí thế. Với phần thi Talent Audition, Lương Thùy Linh khoe giọng với ca khúc A Million Dreams. Trang phục màu hồng được cho là đúng chuẩn Miss World cùng lời ca ý nghĩa của A Million Dreams là sự kết hợp hoàn hảo mang đến cho Lương Thùy Linh màn chào sân ấn tượng trong phần thể hiện tài năng của mình. Cận cảnh trang phục đẹp ngọt ngào như nàng công chúa của Lương Thùy Linh. Để thể hiện tốt nhất A Million Dream trong phần thi tài năng, Lương Thùy Linh đã có những buổi luyện giọng và tập hát cùng ca sĩ Phương Vy. Nhận xét về giọng hát của nàng hậu, nữ ca sĩ cho biết: “Thuỳ Linh có chất giọng nhẹ nhàng và phát âm tiếng Anh rất chuẩn, khi hát rõ lời và truyền cảm". "....Vy hy vọng Linh hãy luôn nhớ thông điệp bài hát là gì và tin vào thông điệp đó để truyền tải đến trái tim khán giả qua lời hát cảm xúc của mình”, Phương Vy chia sẻ. Chia sẻ lý do chọn bài hát A Million Dreams, Lương Thùy Linh bày tỏ: “Giai điệu của A Million Dreams vô cùng ý nghĩa, lời bài hát như đã nói lên toàn bộ tâm tư của Linh. Chúng ta ai cũng có những mơ ước của riêng mình, hãy kiên trì theo đuổi và hiện thực hoá ước mơ bằng tất cả tấm lòng của chúng ta. Dự án nhân ái 'Đắp đường, xây ước mơ' chính là khởi đầu cho hành trình thực hiện hàng triệu giấc mơ ý nghĩa mà Linh mong muốn có thể thực hiện”. Sự thể hiện của Lương Thùy Linh tại phần thi Talent Audition một lần nữa chứng minh cho khẳng định “xuất phát có thể chậm nhưng chắc chắn không ảnh hưởng tới thành tích tại Miss World” của nàng hậu. Trước đó, đại diện Việt Nam đến Anh trễ do gặp sự cố nhưng vẫn rạng rỡ, đầy quyết tâm sẽ giành thứ hạng cao. Xem video tự giới thiệu của Lương Thùy Linh. Nguồn Youtube:

