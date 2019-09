Loạt sao Việt sở hữu nhà đẹp, xe sang ở tuổi ngoài 20

Sau 4 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Đức Phúc đã có cuộc sống sung túc ở tuổi 23 khiến nhiều người mơ ước. Mới đây, quán quân Giọng hát Việt 2015 còn "chịu chi" tiền tỷ để mua xế sang tặng bố mẹ. Giữa năm ngoái, học trò của Mỹ Tâm cũng đã tậu cho mình chiếc xế hộp trị giá 3 tỷ đồng. Chiếc xe là thành quả của Đức Phúc sau hơn 1 năm chạy show không biết mệt mỏi. Nam ca sĩ sinh năm 1996 còn là một trong những sao Việt sở hữu nhà đẹp, xe sang ở tuổi ngoài 20. Căn hộ rộng 70m2 trong khu chung cư cao cấp ở TP HCM với đầy đủ tiện nghi cũng được nam ca sĩ "tậu" vào năm ngoái. Không chỉ có nhà đẹp xe sang, Đức Phúc còn sở hữu 10 sổ tiết kiệm, hỗ trợ được bố mẹ và nuôi em trai ăn học. Mức thu nhập cao cũng giúp ca sĩ Đức Phúc từ một anh chàng ăn mặc xuề xòa trở nên đẳng cấp hơn. Ở tuổi 24, Á hậu Huyền My sở hữu khối tàn sản đáng ngưỡng mộ với xe tiền tỷ, nhà đẹp, trang sức, túi xách, váy áo đắt tiền. Đầu tháng 3 vừa qua, người đẹp Hà thành "chơi lớn" khi tậu siêu xe 6 tỷ đồng như một món quà cô tự tặng cho mình nhân dịp 8/3. Đây là thành quả cho quá trình miệt mài chạy show, dự các sự kiện, làm đại sứ thương hiệu... của cô trong suốt 1 năm qua. Năm 2015, chân dài 9X từng tậu xe sang giá hơn 3,6 tỷ đồng cho gia đình sử dụng. Trước đó, bố mẹ của Huyền My cũng thường xuyên "hộ tống" cô đi sự kiện trên chiếc xe Mercedes-Benz C-class màu trắng. Gia đình Huyền My còn sở hữu biệt thự vườn rộng 800m2 đẹp lung linh ở ngoại thành Hà Nội. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, người đẹp Hà thành cũng chuyển sang sống tại một căn chung cư cao cấp mới rộng 85m2. Căn hộ này nhỏ hơn căn hộ trước của cô. Ảnh: Tiền Phong. Một góc phòng chứa quần áo, trang sức, túi xách, giày dép, phụ kiện... của "Á hậu Rich Kid" trong làng nhan sắc Việt. Ảnh: Tiền Phong. Nỗ lực hoạt động nghệ thuật sau 5 năm Nam tiến, cuối tháng 7 vừa qua, ca sĩ Hoàng Yến Chibi tậu cho mình chiếc xế hộp giá gần 2 tỷ đồng ở tuổi 24. Đầu năm nay, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi mua tặng mẹ căn nhà khá rộng lớn, chỉ riêng phần thô đã lên tới 6 tỷ đồng, nâng tổng số căn nhà mà Hoàng Yến đang sở hữu lên 3. Cô tậu nhà mới để giúp mẹ hiện thực hóa ước mơ được trồng cây, làm sân vườn quanh nhà. Á quân Học viện ngôi sao tậu căn nhà đầu tiên rộng 106m2 tại một khu chung cư có tiếng ở quận 7, TP HCM ở tuổi 20. Căn nhà thứ 2 cũng ở TP HCM và được Hoàng Yến mua khi cô bước sang tuổi 22. Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014 và dấn thân vào showbiz, ở tuổi 23, Hoa hậu Kỳ Duyên đã sở hữu khối tài sản đáng nể với căn hộ cao cấp, xe sang, trang phục phụ kiện đắt đỏ... Ảnh: Alec. Ngoài căn nhà khang trang của gia đình ở quê nhà Nam Định và hai căn hộ tại Hà Nội, Kỳ Duyên còn tậu thêm một căn hộ chung cư cao cấp ở TP HCM. Ảnh: FB, Instagram. Xem video "Đức Phúc đã dao kéo những bộ phận nào trên gương mặt". Nguồn VTC14:

