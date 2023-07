Loạt ồn ào tiền bạc của Vũ Khắc Tiệp

Mới đây, một tài khoản Facebook tên N.M.T yêu cầu Vũ Khắc Tiệp trả tiền. Nhanh chóng, ông bầu lên tiếng. Khắc Tiệp cho biết, anh bị N.M.T bôi nhọ. Ảnh: FBNV. Khắc Tiệp khẳng định, anh và N.M.T không xảy ra bất cứ tranh giành sai phạm hay khúc mắc nào trong những lần làm việc chung. Ông bầu không hiểu lý do N.M.T tố anh. Ảnh: FBNV. Khắc Tiệp cho biết, trong 48 giờ tới nếu N.M.T không gặp anh để giải quyết sự việc, anh sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp để lấy lại danh dự, công bằng và uy tín cho mình. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Khắc Tiệp vướng ồn ào tiền bạc. Ảnh: FBNV. Năm 2019, một tài khoản Facebook cho biết vợ chồng cô đã đăng ký dự đêm tiệc của Khắc Tiệp tại Cannes và chuyển khoản hơn 100 triệu trước 6 tháng nhưng vì lý do gia đình nên không đi được. Theo cặp vợ chồng này, khi trao đổi với phía Khắc Tiệp, nhân viên của ông bầu nói rằng sẽ hoàn lại tiền. Thế nhưng, sau đó, cặp đôi này nhận được phản hồi không trả tiền từ ông trùm chân dài vì đó là tiền cọc. Ảnh: FBNV. Giữa ồn ào, Khắc Tiệp khẳng định tất cả khách tham dự đêm tiệc của anh sẽ được hoàn tiền lại nếu visa không được cấp. Với trường hợp của cặp vợ chồng trên, cả hai nói không đi nữa khi đến ngày lấy hồ sơ xin visa nên nhân viên Khắc Tiệp có nói không đi sẽ mất tiền cọc. Ảnh: FBNV. “Nhân viên mình nói không đi là mất cọc. Bạn ậm ừ và giờ gây áp lực. Gia đình này được cả hai vợ chồng thông minh hiểu biết về từ “cọc” . Sau này nên cẩn thận và suy nghĩ kỹ. Đừng lấy tiền sữa của con đi chơi đặt cọc và kêu ca đòi lại”, Khắc Tiệp nhắn nhủ hai người tố. Sau khi ông bầu lên tiếng, lùm xùm lắng xuống. Ảnh: FBNV. Năm 2020, quản lý Noo Phước Thịnh tố Vũ Khắc Tiệp quỵt tiền show. "Anh Vũ Khắc Tiệp dù anh sống xa hoa vương giả trên mạng xã hội nhưng anh cũng lờ luôn 50% còn lại từ một show diễn hồi đầu năm 2019", người này viết. Ảnh: FBNV. Sau đó, chia sẻ với 2Sao, quản lý Noo Phước Thịnh cho biết, sau khi đọc được bài đăng, phía Vũ Khắc Tiệp đã phản hồi. “Sau status lúc sáng thì anh Tiệp có nhắn cho tôi, giải thích vì một số lý do nội bộ công ty nên chậm trễ. Anh ấy hứa sang tuần sẽ thanh toán đầy đủ”, quản lý Noo Phước Thịnh nói. Ảnh: FBNV. Tháng 1/2020, hình ảnh Vũ Khắc Tiệp be bét máu, ngồi ở đồn công an làm dấy nghi vấn ông bầu bị giang hồ đánh vì nợ nần. Đối mặt với những lời đồn thổi, Khắc Tiệp thanh minh đó là ảnh cũ. Tuy nhiên, trước áp lực của dư luận, ông bầu buộc phải nói rõ sự thật. Khắc Tiệp cho biết, vào tháng 7/2019, anh xô xát đến đổ máu với người tung tin đồn không đúng sự thật về anh. Ảnh: Tiền Phong. Tháng 6/2021, clip nhóm người đến nhà bố mẹ đẻ Vũ Khắc Tiệp đòi nợ gây xôn xao dư luận. Nhóm người này tố ông bầu vay 12.000 USD từ năm 2011, nhưng không chịu trả suốt 10 năm. Giữa ồn ào, Khắc Tiệp lên tiếng. Ảnh: FBNV. Ông bầu cho biết, anh vay của bà N.T.H (bên chủ nợ) là 12.000 USD trong lúc công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, sau đó bà N.T.H tuyên bố tặng khoản vay trước đó sau khi được Khắc Tiệp giúp đỡ trong một phi vụ làm ăn. Ảnh: FBNV. Xem video: "Quỳnh Thư và Khắc Tiệp thân thiết". Nguồn FBNV

